お笑いコンビ「ナイツ」塙宣之（47）が28日放送のTBSラジオ「土曜ワイドラジオTOKYO ナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜前9・00）に出演。コンビの推定年収をめぐる記事にツッコんだ。

TBS深夜の通販番組「カイモノラボ」に出演しているナイツ。塙が「この前なんかのネットでナイツの推定年収みたいなのを誰かが書いていたんですよ。『カイモノラボ』だけでも年間7000万もらっていて」と明かすと、相方の土屋伸之は大笑いした。

土屋が「業界関係者とかがやってるのかな。何なんだろうね。なんかよく“通販は高い”とかって言う人いるよね」と話すと、塙は「全然、そんなわけないのに」と否定。事実とはかなりかけ離れた内容だったようで、「笑っちゃって」と振り返った。

塙は「毎日出ていると思ってる人がいるみたい。そういうわけじゃないですからね。まとめ撮りですから。何回も流れているだけですから」と明かした。

TBSの外山惠理アナウンサーは「よく書けますよね、そんなこと。恥ずかしくもなく。それで信用しちゃう人もいるからね」とコメント。塙は「勘弁してもらいたいですよ、本当に。全くもらってないって本当は言いたいんですけど」と話した。土屋も「フェイクのやつにめちゃくちゃ外れているってさらしたいよね」と同調していた。