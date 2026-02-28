¥æ¥¦¥¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡ª²ÏÂ¼Í¦µ±¡¡¾×·â¤Î¸ÔÈ´¤¥Ñ¥¹Ï¢È¯¤Ë¥Õ¥¡¥óÂç¶½Ê³¡ÖÅ·ºÍ¡×¡Ö¥»¥ó¥¹ÇúÈ¯¡ª¡×¡Ö¥ä¥Ð¤¹¤®¡×
¡¡¡þNBA¡¦G¥ê¡¼¥°¡¡¥Ö¥ë¥º121¡Ý106¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¡Ê2026Ç¯2·î27Æü¡Ë
¡¡NBA¥Ö¥ë¥º¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¥¦¥£¥ó¥Ç¥£¥·¥Æ¥£¡¦¥Ö¥ë¥º¤Î²ÏÂ¼Í¦µ±¡Ê24¡Ë¤¬27Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö28Æü¡Ë¤Ë¥á¥¤¥ó¡¦¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹Àï¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¸ÔÈ´¤¥Ñ¥¹¤Ê¤ÉÅÏÊÆ¸åºÇÂ¿19¥¢¥·¥¹¥È11ÆÀÅÀ¤Ç3ÀïÏ¢Â³¥À¥Ö¥ë¥À¥Ö¥ë¤òÃ£À®¡£¥Á¡¼¥à¤â2Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°È¾¤«¤é²ÏÂ¼¤¬Ì¥¤»¤¿¡£Âè2Q»Ä¤ê9Ê¬53ÉÃ¤Ë¤ÏÁê¼ê¤Î¸Ô¤òÈ´¤¤¤¿¥Ð¥¦¥ó¥º¥Ñ¥¹¤Ç3P¥·¥å¡¼¥È¤ò±é½Ð¤¹¤ë¤È¡¢¸½ÃÏ¼Â¶·¤âÂç¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Âè3Q»Ä¤ê10Ê¬36ÉÃ¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¸Ô¤òÈ´¤¤¤Æ¸å¤í¤«¤éÁö¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡È¥À¥ó¥¯²¦¡È¥Þ¥Ã¥¯¡¦¥Þ¥¯¥é¥ó¥°¤Ø¥Ð¥Ã¥¯¥Ð¥¦¥ó¥º¥Ñ¥¹¤Ç3P¥·¥å¡¼¥È¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·¤¿¡£
¡¡¾×·â¤Î¸ÔÈ´¤¥Ñ¥¹Ï¢È¯¤Ë¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö¥æ¥¦¥¥Þ¥¸¥Ã¥¯Ê¿¾ï±¿Å¾¡ª¡×¡ÖÅ·ºÍ¡×¡Ö¥Þ¥¯¥é¥ó¥°¤È¤Î¥Ç¥å¥ª¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¡Ö¥»¥ó¥¹ÇúÈ¯¡ª¡×¡Ö¥ä¥Ð¤¹¤®¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡²ÏÂ¼¤Ï33Ê¬½Ð¾ì¤ÇÅÏÊÆ¸åºÇÂ¿19¥¢¥·¥¹¥È11ÆÀÅÀ4¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ç3ÀïÏ¢Â³¥À¥Ö¥ë¥À¥Ö¥ë¤âÃ£À®¡£¥·¥å¡¼¥È¤Ï¥Á¡¼¥àºÇÂ¿20ËÜ»îÅê¤Ç4ËÜÀ®¸ù¡£3P¥·¥å¡¼¥È¤Ï6ËÜ»îÅê¤âÀ®¸ù¤Ï¤ï¤º¤«1ËÜ¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¡£