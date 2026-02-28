独身だと思って付き合っていた彼が既婚者だったという人も。こんな騙され方をしたら一生許せませんよね……。今回は。独身偽装していた彼に復讐を計画する女性のエピソードをご紹介します。

両親に挨拶する日の前日に…

「彼氏の子どもを妊娠。結婚に向けて話を進めていたのに、両親に挨拶する日の前日、突然連絡が取れなくなりました。家にも行ったけど、すでに引っ越しているみたいで……。SNSを使って彼の居所を探そうとした結果、ある女性のアカウントに辿り着きました。そこには、生まれたばかりの赤ちゃんと笑顔の彼の写真が投稿されていて……。

どうやら、彼は既婚者だったようです。彼の家は独身偽装のために借りたマンスリーマンションでした。だからあんなに生活感がなかったのか……。ミニマリストだと信じていた私がバカみたい……。

私は一人で出産することになりました。だけど、彼への憎しみは募っていく一方。探偵を雇い、彼の本当の住所を突き止め近所に引っ越すことにしました。彼の奥さんと私の子どもは同じ学年。児童館で彼の奥さんに接近し、ママ友になることができました。

彼に慰謝料を請求したって、私の人生が戻ってくるわけじゃない。たかが数百万をもらうより、もっと彼を苦しめたい。今度、彼の奥さんが家に招待してくれることになりました。私と子どもの姿を見たら、彼はどんな顔をするだろう？ 想像したらワクワクします。彼がしたことをどのタイミングでばらすか、考え中です」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2025年12月）

▽ 独身偽装して彼女を妊娠させたあげく、黙って逃げるなんて悪質すぎます……。復讐したくなるのも当然でしょう……。保身のために捨てた不倫相手と子どもが自分の家に来たら、彼はどんな顔をするのでしょうね。

