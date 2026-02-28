河村勇輝がGリーグキャリアハイの19アシストでダブルダブル達成…チームの2連勝に貢献

2月28日（現地時間27日）、ポートランド・エキスポ・ビルディングでGリーグの試合が開催され、ウィンディシティ・ブルズがメイン・セルティックスに121－106で勝利した。

前日にNBAでベンチ入りを果たすも不出場に終わった河村勇輝は、この日はブルズのスターターとして出場。立ち上がりにレイアップで得点を決めるも、その後はシュートミスが続く苦しい展開に。それでも得意のパスで第1クォーターだけで4アシストを記録するなどして貢献。第2クォーターには相手選手の股を抜くパスなどでさらにアシストを量産し、前半だけで11アシストをマーク。チームも64－54とリードして後半へ。

後半もアシストでチームに貢献する河村。第3クォーター終了間際には3ポイントも沈めて、得点を2ケタに乗せる。第4クォーターでもパスで味方の得点をお膳立てし続け、最終的にGリーグでのキャリアハイとなる19アシストを記録。最終スコア121－106でブルズの白星となった。

河村は約34分のプレータイムを記録し、11得点19アシスト4リバウンドでダブルダブルを達成。一方でフィールドゴールは20本中4本で成功率20パーセントと振るわなかった。

ブルズの次戦は3月2日。再びメイン・セルティックスと対戦する。

■試合結果



ウィンディシティ・ブルズ 121－106 メイン・セルティックス



WCB｜25｜39｜28｜15｜＝121



MNE｜28｜26｜29｜14｜＝106

【動画】河村が華麗なロブパスでアリウープダンクを演出！