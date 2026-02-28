木村拓哉が主演を務める『教場』シリーズの最新作にして、初の「劇場版」となる映画『教場 Requiem』がついに公開。この作品との出会いを、木村が演じる主人公・風間公親とその教え子である警察官の卵たちとの再会を、誰もが心待ちにしていたことだろう。『教場』シリーズは、気鋭の若手俳優や中堅の演技者たちがさらにキャリアをステップアップさせる「場」としても機能してきた。ここではそんな「場」で新たに飛躍を遂げた、綱啓永、齊藤京子、金子大地、中村蒼にフォーカスしてみたい。

警察学校を舞台にした『教場』シリーズは、冷酷無比な鬼教官である風間と、彼と対峙する生徒たちの奮闘を描くものである。生徒役には若き実力者たちが選抜され、この者たちが演じる個性豊かな面々の“物語＝バックグラウンド”にフォーカスしていく。ここで取り上げる4名が登場したのは、2026年の1月1日に配信がスタートした『教場 Reunion』（Netflix）から。それぞれが「205期生」のメンバーとして、同作と、これに続く『教場 Requiem』の展開を盛り上げている。

■綱啓永（門田陽光役） 綱啓永が演じる門田陽光は、写真クラブに所属し、教場での日々を撮影している人物だ。マジメで、仲間思いの好青年。『教場 Reunion』がはじまってすぐに抱いた彼へのこの印象は、最後の最後まで変わることがなかった。観察眼に長けているため、仲間たちの異変にもいち早く気がつく。自身の手にするカメラが、ともに学ぶ者たちの“秘密”を捉えてしまうこともある。そしてこの“秘密”こそが、私たちが目の当たりにする“ドラマ”へと発展していくのだ。「205期生」になくてはならない存在である。

発する声に芯があり、動作も俊敏でメリハリがある。『教場』シリーズに登場を果たした綱もまた、誰もが体得してきた警察官としての基礎を身につけ、『教場 Reunion』のスタートラインに立った。綱は門田というキャラクターを演じる役目を持ちながら、新たな『教場』の世界に私たちを導く役割も担っているといえるだろう。物語冒頭で彼が張り上げる声と一挙一動が、木村を中心とする先輩たちが作り上げてきた『教場』の世界と我々を結ぶのだ。この役割を背負える者は、綱をおいてほかにいないはずである。

■齊藤京子（星谷舞美役） 齊藤京子が演じるのは、成績優秀な星谷舞美。ストーカー撲滅を目標に掲げ、警察官を志している生徒だ。いつだって冷静で、周囲の状況を観察している。あまり笑顔を見せることはないが、かといって協調性が欠けているわけでもない。とにかく真剣なのだ。彼女の存在が、「205期生」の印象を引き締めている。

齊藤はとにかく発声が素晴らしい。滑舌が非常に美しいし、ストレートに響く声には力がある。その特徴的な低音ボイスこそが、作品の印象を締まりのあるものにしているともいえるだろう。2026年は初主演映画『恋愛裁判』も公開され、俳優としての彼女が必要とされる機会は今後ますます増えていくはず。主人公の木村伝兵衛部長刑事を女性が演じる『熱海殺人事件 売春捜査官』を、いつか齊藤の主演で観たいものである。

■金子大地（笠原敦気役） 金子大地が演じる笠原敦気は、反社会勢力を排除するために警察学校にやってきたキャラクターだ。彼もまた大マジメな性格で、強い意志を持って訓練に臨んでいる。誠実で、とても真っ直ぐである。

こういった愚直な人物というのは、単純なイメージでくくられがちだ。“真っ直ぐ”なところばかりが際立って、個人を構成するそれ以外の要素が霞んでしまう。その結果として、“アツい男”などといった端的なイメージで語られてしまうことになる。けれども金子が立ち上げた笠原像は、かなり複雑なものだ。ほかの生徒と比べてハンデがあるため、それをカバーするかのように彼は訓練に打ち込む。これはおそらく脚本上に記されているものだ。金子が表現した真の複雑さは、『教場 Reunion』で主演の木村と対峙する場面にあらわれた。涙で潤んだ彼の瞳は、笠原の内なる想いの強さを物語っていた。目だけでここまで内面を表現できるものかと圧倒されたものだ。2026年で30歳を迎える金子は、まだまだポテンシャルを秘めている。非常に頼もしい俳優である。

■中村蒼（若槻栄斗役） いよいよ最後のひとり。中村蒼が演じる若槻栄斗は、自身のフィジカルに強い自信を持っている存在だ。幼少期に兄にいじめられたことからブラジリアン柔術を習いはじめ、茶帯を取得しているのだという。爽やかで快活な、自信に満ち溢れた正義漢。彼に対して誰もがそんな印象を抱いただろう。

ところがこの若槻は、戦闘態勢に入ってスイッチが切り替わると、普段のにこやかな表情が消えてデスマスクになる。私たちが日常生活を送るうえで俳優たちのような演技をする機会はほとんど皆無だ。けれども、意識的に表情を作ることはあるだろう。笑顔や困り顔、怒りの態度を示すものなどがそうだ。しかし本作で中村が見せるような表情を浮かべたことのある者がいるだろうか。無表情ともまた違うもの。もしかすると若槻のように、無意識のうちに浮かべていることはあるかもしれない。ただ、演じる中村は、これをカメラの前で意識的に行っている。日常的に扱うことのない表情であり、その表現の匙加減は非常に難しいはず。それ相応の経験を持つ実力者だけに許されたチャレンジだと思う。ここに並んだ者たちの中では年長者であり、演技者として中堅のポジションにある中村の、その驚くべき芸当に魅せられる。

さて、ここに挙げた4名がどのような経緯で『教場』シリーズの一員になったのか、『教場 Reunion』と『教場 Requiem』の座組の一端を担う者に選ばれたのか、本当のところは分からない。しかしながら、非常に高いハードルがあったことは容易に想像できる。この者たちと同世代で活躍している俳優はほかにも存在しているし、もちろん、作品や役との相性だってある。けれどもこうして連続して2作に触れたいま、それぞれのキャラクターを演じられるのはこの4人以外にいないはずだと断言できる。綱、齊藤、金子、中村だから生み出すことのできたパフォーマンスが、たしかに刻まれた。

この『教場』シリーズで出会った視聴者／観客もいれば、これまでの個々に対する印象を覆されて、出会い直すことになった方もいるはず。次のステージでまた再会したい。（文＝折田侑駿）