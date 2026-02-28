横浜FM応援番組が異例の声明「大切なお願いがございます」
テレビ神奈川(tvk)で放送されている横浜F・マリノスの応援番組『KICK OFF F・Marinos(キックオフ F・マリノス)』の公式X(@tvk_fmarinos)が27日、「番組から注意喚起のお願い」と題した声明を発表した。
同番組は「日頃より『キックオフ F・マリノス』をご覧いただき、誠にありがとうございます」と感謝を述べた上で、「皆様へ番組より大切なお願いがございます」と次のように発信している。
「番組公式Xへの出演者、選手、チーム関係者に対しての誹謗中傷と見受けられる投稿が散見されています。今後もそういった内容の投稿が続くようであれば、毅然とした対応を講じさせていただきます」
続けて「番組、そしてチームを応援してくださる皆様全員が楽しめるよう、これからもご協力よろしくお願いいたします」と呼びかけた。
【番組から注意喚起のお願い】 pic.twitter.com/Lp9n7JOpno— キックオフF•マリノス【キクマリ】 (@tvk_fmarinos) February 27, 2026