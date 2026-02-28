俳優の高田夏帆が日韓共同制作の縦型ショート配信ドラマ「韓ドラみたいな彼と私」（３月２７日１７時から日韓同時配信スタート）に出演することが２８日、分かった。ホンソク（ＰＥＮＴＡＧＯＮ）、ＮＯＡも出演する。

今作は距離が近すぎる年下の韓国男子と不器用ながらも誠実な幼なじの間で揺れ動く２９歳女性の感情を軸に、ときめきと共感が交差するラブストーリー。

高田は「韓国ドラマを見てると、憧れやときめき、夢が詰まっているなと思う」といい、「最初は見慣れなかった登場人物達に気付けば没頭していて感情移入していて、ものすんごくかっこよくてとてつもなく可愛くて。気づけば、絶対ありえないシチュエーションすらすんなり受け入れられるしあの量をありえないスピードで見終わったりします。これを経験した事がある人、全員楽しめます！」と自信を見せた。

そして「この時の私の全てを乗せて駆け抜けたつもりです。是非お楽しみ下さい！日本でも韓国でもこの作品が愛されてゆきますように」と呼びかけた。

今作は日本テレビの縦型動画ブティック「ＶＩＲＡＬ ＰＯＣＫＥＴ」と、韓国のＩＰスタジオ「ＬＥＺＨＩＮ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ」による日韓共同制作。韓国ドラマさながらの世界観を、スマートフォン向けショートドラマとして再構築している。