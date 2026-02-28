ツインプラネット×ＨＥＲＯＩＮＥＳによる７人組新アイドルグループ「フルコース」が２７日、千葉県・ＬａＬａ ａｒｅｎａ ＴＯＫＹＯ−ＢＡＹで開催された「ＨＥＲＯＩＮＥＳ ＦＥＳ ２０２６」で初ステージを飾り、デビューを果たした。

緊張感を漂わせながらステージに登場した。デビュー曲「ターニングポイント」を含む計５曲を披露。その中でも阿部菜々実が「たくさんの人たちの過去と、これからの期待を背負って精いっぱいパフォーマンスをさせていただきます」と思いを語り、歌唱したラストアイドルの代表曲「バンドワゴン」のカバーはひときわ大きな歓声に包まれた。

「フルコース」は、スターティングメンバーとして、元ラストアイドルで“圧倒的センター”として活躍した阿部、鈴木遥夏、“令和版・奇跡の１枚”で注目を集めた中川心の３人を発表後、２０２５年１０月よりオーディションを実施。合格者として、現役大学生で芸能活動未経験の小葉こな、「ヒロインズ研修生大阪」出身の金城まき、「ＨＥＲＯＩＮＥＳ ＳＣＨＯＯＬ」出身の桜咲みはね、元ＨＫＴ４８の水上凜巳花の４人が加わり、７人によって結成した。

中川は「まだ（活動は）１カ月しかたってないけど、この先もきっとこのメンバーとだったら頑張っていける」と語り、水上は「みんなの気持ちが同じ方向に向かっている感じがすごくした。その調子で早くビッグ、ビッグ、ビッグになって、すてきなみんなが憧れるような存在になりたい」と決意をにじませた。

今後、フルコースは、“完成させるのは、貴方”をコンセプトに、ファンと一緒に最高の「フルコース」を完成させる参加型アイドルグループとして活動していく。

グループが掲げる目標は「日本武道館」での公演。阿部は「フルコースなら（武道館に）行けると思えるから言えること。本当に関わってくださるスタッフさん、メンバー、そしてファンの方、みんなに『フルコース』に出会えてよかったと思ってもらえるようなグループになりたい」と力を込めた。