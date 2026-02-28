〈「え、怖いんだけど」プロポーズ前に1人で感極まって泣き出したカカロニ栗谷（36）に彼女も困惑した“地獄の10分間”と「秘密の指輪作戦」〉から続く

「童貞芸人」から一躍、電撃結婚を果たしたカカロニ・栗谷（36）だが、そもそもなぜ35歳まで彼女ができなかったのだろうか。

【写真】彼女の指のサイズを測る極秘作戦の末にたどりついた指輪が左手に…伝説の「幸せな朝」手書き投稿も

学年で一番足が速くサッカーでも活躍して俺様キャラだった小学生時代から、顔の手術を経て女性と話せなくなるきっかけとなった中学校での「事件」。

高校・芸人時代も一貫して“モテない”道を歩き続けた栗谷の話を聞いた。



小学生の頃は「モテていた」というカカロニ・栗谷さんだが… ©文藝春秋 撮影・山元茂樹

◆◆◆

――昨年末に結婚した女性と交際するまでは恋愛経験がないとのことでしたが、小学校時代にさかのぼって栗谷さんのことを教えていただけますか。

栗谷 小学生の時はモテる側だった気がします。小学校の時って足の速さが一番の武器じゃないですか。小学1年生でサッカーを始めて、そこからずっと足も学年で一番速くて「栗ちゃんかっこいい」と言われていました。「俺様」みたいな感じで、すごく生意気だったと思います。

「そこから、学校でのヒエラルキーがガコンと落ちました」

――小さいころからスポーツが得意だったのですね。

栗谷 でも小学6年生の時に、生まれつきの病気で顔の手術をしたら、顔の下半分がなんというか“溶けた”感じになりました。近所の子がお見舞いに来てくれて、カーテンをシャッと開けた時のびっくりした表情はいまでも忘れられません。そこから、学校でのヒエラルキーがガコンと落ちました。

――周りの反応が変わってしまった。

栗谷 タイミング的に「足が速ければモテる」のがちょうど終わる時期も重なって、顔が変わったことで一気に扱いが悪くなりました。

――モテの優先順位が変わってしまった。

栗谷 サッカーはうまかったので、中学ではサッカー部じゃなくてクラブユースに入ってたんですけど、それも学校で浮く原因だったと思います。授業が終わったらすぐ帰って練習だったから、学校の同級生と遊ぶ時間がほとんどない。みんなが男女でプリクラを撮りに行ったりしている間も僕はずっとサッカーで、溝が大きくなっていきました。

――クラブユースということは、かなりのエリートですよね。それでも女子からの視線は冷たかった？

栗谷 中1の時に好きな女の子に彼氏がいることを知りながら、自分ならいけると思って告白したんです。メールで「彼氏がいるから無理です」と断られたのに、僕はまだ俺様気分で「奪っちゃうぜ」って返信しました。それがチェーンメールで回されて、一気に女子全員から嫌われました。

――それはきついですね。

栗谷 中学3年間は地獄でしたね。サッカーは楽しかったけど、クラスの女子からは距離を置かれて。3年間で女子と喋った記憶がないです。

――その年頃は特に、いじられる立場に一度なってしまうとなかなか抜け出せませんよね。

栗谷 僕の方も斜に構えてた部分はあるんですよ。クラブユースでは友達もいるし関東大会まで勝ち進んだから、「こっちが正義で一軍なんだ」と見下す気持ちもあったと思います。学校のサッカー部を「下手くそ」と言って嫌な目で見られたりして。

「あれ、俺いじられる側だっけ？ っていうか本当にブスなの？」

――女子からは冷たい扱いをされる中、男子グループではどんな立ち位置だったんですか。

栗谷 「顔ブスだな」「気持ち悪いな」といじられるようになって、「あれ、俺いじられる側だっけ？ っていうか本当にブスなの？」という戸惑いは徐々に大きくなっていましたね。

――その状況は高校でも変わらず？

栗谷 厚木北高校という当時サッカーが強かった学校に進んで、そこではサッカー部に入りました。3年生の時は神奈川ベスト4でした。

――強いサッカー部となると、女子から人気が高そうですが。

栗谷 それがスポーツ科だったのでほとんど男子で、数少ない女子も「坊主頭で365日練習の女子バレー部」みたいなクラスで。とは言ってもサッカー部の大半は彼女がいたことを後で知ったんですけど、僕はそれも知らなくて……。

――いつの間にか取り残されていた。

栗谷 お笑い担当だったというのもあります。1年の時に3年のクラスに呼ばれて、教室の前で「じゃあ今から面白いことやれ」とやらされたりしました。これがめちゃくちゃ嫌でした。女子は全然笑ってないし、「キモ」とか言われるし。

――高校を卒業して、芸人になってからはどうでしたか。

栗谷 芸人になれば僕もモテると思ってたんですけど、全然そういう世界ではなくてびっくりしましたね。NSCを途中でやめて人力舎に入ったんですけど、誰も遊んでなかったですから。

――それは意外です。

栗谷 吉本とかワタナベは違ったと思うんですけど、人力舎は元ハガキ職人とか、ネタをやりたいという人が多くて。一度僕らの楽屋に来た先輩が「なんやねんこの楽屋。童貞しかおらへんやないか」と笑って出ていったことがありました。それで見回してみたら、8人ぐらいいたけど確かに全員童貞だった、みたいな。

――事務所によっても違うのですね。

栗谷 自分だけじゃなくて、周りの芸人も女性との接点自体がないという環境だったので、焦ることもありませんでしたね。

モテる芸人は目の敵。「絶対つぶしてやる」

――それでも他事務所のモテる芸人さんは目に入るんじゃないですか。

栗谷 目の敵にしてましたね。「K-PROのライブに出てるやつらはチャラい」とか勝手に敵視して、「絶対つぶしてやる」と思ってました（笑）。

――栗谷さんが活動を始めたころは、完全に芸人がモテる時代だったという印象でした。

栗谷 時代としてはそうだったんでしょうね。確かに竹下通りにいたジャニーズファンの子がお笑いにも流れてくる状況だったんですけど、原宿の寄席でも僕らだけは全く人気が出ませんでした。

――スネたりはしませんでしたか。

栗谷 そりゃスネますよ。当時は「イケメンライブ」という、お客さんの人気投票で上位になった芸人だけが出られるライブがあって、僕は選ばれてないのにムカついて乗り込んだこともあります。オープニングを荒らして運営の人に連れ出されました。

――荒らすって何を？

栗谷 オープニングでバンってライトが着いたらステージに僕だけいて、運営が慌てて暗転して締め出されるみたいな。でもそれがめっちゃウケたんですよ。嫉妬でやっただけなのに。

――ウケはするけどモテはしなかった、と。テレビに出るようになっても状況は変わらなかったんですか。

栗谷 「私が相手してあげる」みたいなDMは来るようになったんですけど、さすがに怖すぎて行けませんよね。それ以外は特に何も変わりませんでした。

「かっこつけたい気持ちを諦めて、弱いところも見せられるようになったらうまくいくようになった」

――ご自身としては童貞キャラについてはどう感じていたのですか。

栗谷 いま考えると結構苦しかったかもしれませんね。モテたくてお笑いを始めたのに、逆にモテないことを仕事にするって意味がわからないじゃないですか。もっとセンスがある感じでかっこよく出たかったけど、童貞で売れちゃったから、センスもへったくれもないし。

――やっぱりやっている本人にとっても辛さがあるんですね。

栗谷 「童貞芸人」みたいなイジリ方もさすがに終わるんじゃないかな、と思います。僕が卒業して、「バキバキ童貞」で売れたぐんぴぃもちょっと遅れて卒業して。経験がないことをイジっていいのか、という時代にもなってきてるし、卒業タイミングとしてはちょうどよかったかもしれないです。

――最後に、同じように恋愛で悩んでいる人たちに伝えたいことはありますか。

栗谷 僕が彼女と出会えた理由は「勇気を出せたから」だけなんですよね。女性と話す勇気も、マッチングアプリを始める勇気もなかったけど、お笑いと一緒で行動しないと何も始まらない。

僕は「男らしくいたい」とかかっこつけたいみたいな気持ちも諦めて、弱いところも見せられるようになったらお笑いもうまくいくようになったし彼女にも会えました。恋愛できなくてつらい気持ちは本当にわかるから、みんなに幸せになってほしいですね。

（二瓶 仁志）