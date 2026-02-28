〈「『ルックバック』より泣いてんじゃん」“童貞芸人”だったカカロニ栗谷（36）がマッチングアプリで70人目に出会った女性に告白…「いい人だけど」の後に待っていた“意外な結末”〉から続く

2025年11月22日に結婚したお笑いコンビ・カカロニの栗谷（36）。

【写真】彼女の指のサイズを測る極秘作戦の末にたどりついた指輪が左手に…伝説の「幸せな朝」手書き投稿も

35歳まで交際経験がなく「童貞芸人」としてブレイクしたが、マッチングアプリで出会った彼女と付き合い始めてすぐに「幸せになれる」と結婚を確信したという。

ディズニーでのプロポーズ、両親からの猛反対、そしていい夫婦の日の入籍。

明石家さんまに婚姻届の証人をお願いするという大胆な行動の裏には、初めての恋に全力で向き合う男の純粋な奮闘があった。



結婚を発表したカカロニの栗谷さん ©文藝春秋 撮影・山元茂樹

◆◆◆

――2024年末に35歳で人生初の彼女と交際をはじめましたが、いつ頃から結婚を意識していましたか。

栗谷 毎日プロポーズするのを我慢していました。毎日楽しくて、かわいくて、「この子と一緒にいたら絶対幸せになれる」と思っていました。

――実際にプロポーズをしたのはいつ頃でしたか？

栗谷 2025年6月末が彼女の誕生日だったので、その日でした。ただ暴発的にどこかでプロポーズしちゃう可能性もあるな、という不安もずっとありましたね。

「よし、この日がXデーだ」

――何か準備などは進めていたのですか。

栗谷 彼女の誕生日がある6月に泊まれるようにディズニーシーのファンタジー・スプリングスホテルを予約していました。ちょうど4カ月前に予約の争奪戦が始まるので、朝11時からスマホに貼りついて、どうにか予約が取れたので「よし、この日がXデーだ」と。

――その4カ月の間、結婚に向けて動いていたことはありますか。

栗谷 婚約指輪を用意しました。でもサイズがわからなかったんです。サプライズにしたかったので、聞いたらバレちゃうし。

――でも聞かないとサイズがわからないですよね。

栗谷 Amazonで15号から8号くらいまで、数百円の指輪を買いました。彼女が眠っている間に15号から順につけて、調べようとしたんですけど、眠っていても手は動くのでうまくつけられなかったり、起きそうになっちゃったりで全然うまくいかなくて。

――地道にこっそりと調べていたのですね。

栗谷 あとは指輪型のお菓子も使いました。あれを一緒に食べながら彼女の指にはめて、ぴったりのやつをとっておこうと。でも割れたり、間違えて食べちゃったりして。

――なかなかうまくいかないですね。

栗谷 そうこうしてるうちにたまたま寝てる時に9号の指輪をつけられて、それがちょっとだけ緩かったので「8号だな」と。

――だいぶ不安ではありますが……。

栗谷 サイズは決まっても指輪のブランドなんてわからなかったので、すがちゃん最高No.1に相談して、エルメスの指輪を伊勢丹で買いました。

――そして6月、いよいよ迎えたプロポーズ当日のことを教えてください。

栗谷 前日にディズニーで1日遊んで、ファンタジー・スプリングスホテルの部屋で誕生日になった瞬間にプロポーズしようと思っていたんです。0時に指輪をパカってやるために準備もして。でも0時が近づいてきて23時50分くらいに僕が我慢できなくなっちゃって、感極まって泣いちゃったんです。

「え、怖いんだけど」「何かあった？ 仕事？」

――プロポーズ前に泣いてしまった。

栗谷 彼女もわけわかんないから「え、怖いんだけど」と慌てて、「何かあった？ 仕事？」とか心配されたりして。でも言えないからごまかしたんですけど、あの10分間は地獄でした。ようやく0時になり「結婚してください」と伝えました。

――サプライズを受け、相手の反応はいかがでしたか。

栗谷 最初は戸惑ってましたけど、「だから泣いてたのか」と納得してからは笑いだして、「いいよ」と受けてくれました。指輪も8号でぴったりで。僕は付き合う時も泣いたし、プロポーズでも泣いていた。逆に彼女はいつも笑っていますね。

――その後はご両親への挨拶に？

栗谷 それが最初は、彼女のご両親から反対されてしまったんです。向こうのお父さんはかたい職業の方で、僕をテレビで見た時の印象が最悪だったようで。

――どんな印象を持たれていたのでしょうか。

栗谷 森脇健児さんに「クソ老害が、骨折しろ」と言ったのを見られていて、「なんて失礼なやつなんだ」と。他の番組でも「格好つけてスカしてる」という印象ですごく嫌われていました。しかも売れてないし。

向こうのお父さんが単身赴任で北海道にいたこともあって、半年近く会えませんでした。

「お前あれ大丈夫？ カットした方がよければカットするよ？」

――両親の反対は空気が重くなりますよね。

栗谷 『ロンドンハーツ』に出た時に「相手の両親に反対されてる」とつい話してしまったんですよ。その場は盛り上がったんですけど、収録後に（田村）淳さんが心配して「お前あれ大丈夫？ カットした方がよければカットするよ？」と声をかけてくれて。

――それでどうしたんですか。

栗谷 1回彼女に相談しようとすぐ電話をかけました。カットして、と言われるかとも思っていましたが、彼女の第一声は「その話で収録は盛り上がったの？」でした。盛り上がったと答えたら「じゃあカットしたらもったいないじゃん」と返してくれて。

――かっこいいですね。

栗谷 ただ、放送を見た彼女のご両親の印象は「こいつ何でもしゃべるじゃん」とさらに悪化しましたけどね。

――そこからどうやって逆転を？

栗谷 彼女が粘り強く説得してくれて、11月にお父さんが東京に来るタイミングでようやく食事の機会をいただけたんです。めちゃくちゃ緊張していたんですけど会ったら話が弾んで、一気に結婚を承諾してもらえました。

――それは急激な変化ですね。どのようなお話をしたのですか。

栗谷 多分、僕に対するハードルが下がりきっていたんでしょうね。「ちゃんと喋れるんですね」「こんなにまともな好青年だったとは」と。

――無事ご両親の承諾も得て、婚姻届を出したのはいつですか。

栗谷 11月22日、いい夫婦の日に提出しました。直前の11月20日に『アメトーーク！』の収録で、明石家さんまさんに冗談半分で「お笑いのライバルであるさんまさんに婚姻届を書いてほしい」と言ったら、「俺でええのか」とあっさり受けてくださって。

――まさかの快諾。

栗谷 さんまさんがだめだったら、陣内智則さんに立候補してもらって「縁起悪いからいいや」とお断りしようかな、とまで想定してたんですけど、さっと決めてくださって本当にびっくりしました。

「僕が彼女側の苗字にしたんです。カードや銀行の手続きも面倒くさいだろうし」

――結婚を経て、ご自身に何か変化はありましたか。

栗谷 一番は苗字が変わったことですね。

――え、栗谷さんの苗字ですか？

栗谷 はい、僕が彼女側の苗字にしたんです。「栗谷」ってあんまりいないから、子どもができて学校とかが始まったらバレちゃうリスクがあるかなと。それは避けたいと思って、僕が苗字を変えました。

――大きな決断だったのではないですか。

栗谷 僕的にはそうでもないです。彼女が苗字を変えるとなると、カードや銀行の手続きも面倒くさいだろうし、僕がやればいいかなって。

――それはすごい、男気を感じます。他に変化はありますか。

栗谷 「これからも仕事が続くかな」という不安は前よりも大きくなりましたね。彼女も働いてるので大黒柱というわけではないんですけど、やっぱり責任は感じますし。ある意味では日雇いみたいな不安定な仕事なので、毎日不安で、仕事が1つ入るたびにほっとする感じですね。

――そのように思うのですね。

栗谷 1年後、2年後に仕事が無くなったら普通に働かなきゃなあ、とかはよく考えます。これまでは貯金もたいしてなかったけど、NISAとかiDeCoとかやった方がいいかなとか、保険どうしようとか、人間ドック行こうとか、いろいろな不安が出てきました。

――不安に感じている栗谷さんに対して、奥様はどのように。

栗谷 彼女は僕よりしっかりしているのでいろいろなことを教えてくれつつ、常に楽観的で「なんとかなるでしょ」と励ましてくれます。

――初めての恋愛、結婚を経験して意外だったことや想像と違ったことはありますか。

栗谷 幸せしかないですね。女の子は急に機嫌が悪くなるとか「女心と秋の空」とかよくいうじゃないですか。でも彼女はいっつも明るくて、常夏じゃんって。ヘコんだり悩んだりするのはいつも僕の方です。もうすぐ引っ越して一緒に住むんですけど、それも楽しみしかないですし。

〈「顔の下半分が“溶けた”感じになって…」小学生時代はモテていたカカロニ栗谷（36）がヒエラルキーを転落した“顔の手術”と、女子全員から嫌われた「奪っちゃうぜ」事件〉へ続く

（二瓶 仁志）