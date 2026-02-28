俳優のマコーレー・カルキンと女優のブレンダ・ソングは、見知らぬ人への警戒心を子供たちに教えるのに「ホーム・アローン」を活用しているという。自分たちの身を守る力を伸ばそうと、1990年に公開されたマコーレー主演のクリスマス映画を最近、ダコタ君（4）とカーソン君（3）に見せたのだそうだ。



【写真】世界中をとりこにした「ホーム・アローン」のケビン君 かわいすぎるお留守番

ブレンダはE!ニュースにこう話す。「あの子たちはおふざけとか、罠とか大好きなの。（危険性という）概念がゼロなの。上の子のほうが下の子よりもあるけど」「子供にも少し恐怖心が必要だと思う」と語った。



また、息子たちの安全管理能力を高めるため、ブレンダはあらゆるチャンスを利用しているそうで、「あなたの名前を知らなかったら、知らない人っていうことって言っているの」「誰かの親とかでも関係ない。もし、あなたの名前を知らなかったり、それまでにうちで見たことがない人だったりしたら、それは知らない人だからってね」「それにどこへ行っても、『ここからどうやっておうちに帰る？』とか、建物に入ったら『どうやってここに来た？どうやって出られる？』って聞いているの」「出口のサインを教えているのよ」と説明している。



（BANG Media International／よろず～ニュース）