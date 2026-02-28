〈月収5万の底辺アイドル→独立して年収3000万→誘われて急に社長に…元グラドルの女性起業家が語る、キャリアチェンジの“驚きの経緯”〉から続く

「SNSのフェチ天使」の異名を持つタレント、起業家のくりえみ。現在AI関連企業を経営する彼女だが、なぜAIに注目したのか。AIバブル懸念への考えから、昨年話題になったオルツの粉飾決算の意外な影響まで聞いた。（全3回の3回目／最初から読む）

くりえみさん ©山元茂樹／文藝春秋

AIに芸能活動をさせたら、100%経営に集中できる

――くりえみさんは美容系の会社の経営者になるも、会社を売却することになります。その経験をバネにどういうものに取り組んだんですか。

くりえみさん（以下、くりえみ） 事業売却した後、3日ぐらい家に籠って、次にやる事業のリサーチをし始めたんです。その時にXで「#AI美少女」というハッシュタグがすごくバズっていたんです。めちゃかわいくてセクシーな女の子が生成AIで作られていて、それを見たときに「これだ！ 次はAIをやろう」とすぐに決めました。

――AIのどこにビジネスチャンスを感じたんですか。

くりえみ 売却した会社では私が経営と芸能を両立していたことで「グラビア？ コスプレ？ 何それ」と、社員から芸能活動が問題視されていて、それがすごく嫌で。

「だったら自分そのものを事業にすれば、みんな認めざるを得ないんじゃないか」「生成AIでもう一人の自分を作って、そのAIに芸能活動をさせたら、私も100%経営に集中できるし、かつAIの自分が稼いだお金を会社に還元させれば、社員もハッピーになる」と思って。

それで、AI美少女を作っているクリエイターさんにすぐにDMして、生成AIの作り方を教えてもらったんです。「このPCがあればめっちゃ精度高くできるよ」という100万円ぐらいするパソコンも教えてもらったその日に買って。自分でプロンプトを打って、AIを作り始めました。

私がすぐにパソコンを購入したので、クリエイターさんは「こんな高額なパソコンを即決で買うタレントがいてやばい」となってました（笑）。実はそのクリエイターさんが所属していた会社が、私が代表を務める「Pinyokio」の親会社の「AIHUB」です。私はAIHUBのCMOでもあります。

入院中にもAI画像でSNSを更新…「私が手術したなんて誰も多分気づいてない」

――くりえみさんは自身のAIを使った写真集も制作していますが、2024年に病気で入院した際にもAI化したことがすごく役立ったそうですね。

くりえみ 入院中にもSNSを動かしていましたけど、使う画像は基本的にAIで作って全然困らなかったです。私が手術したなんて誰も多分気づいてないと思います。その話をすると会社のメンバーから「すごい事業シナジーが生まれたね」って言われました（笑）。

――現在はAIでもどういう領域の事業をしているんでしょうか。

くりえみ それでいうと、この2年でビジネスモデルも変わりました。バーチャルモデルを使ったコミュニケーション的な事業は実はもう一部売却しています。今はメイン事業としてアニメ制作をやっています。

過去人気だったIPのアニメを、権利元の会社とタッグを組んでAIを使って復活させる。私たちも一部AI側の権利を持ち、そこで発生した売上の一部が入ってくるイメージです。

今だとAIによるハイクオリティな動画オーディションを企画していて、コンテストのスポンサーに有名なグローバル会社にも入ってもらっています。そこに集まったクリエイターさん達に、ゆくゆくはAIアニメ制作も担って頂きたいと思っていたりもします。

くりえみが考える「優秀なAIクリエイター」とは

――優秀なAIクリエイターとはどんな人でしょうか。

くりえみ 自分の思想を言語化できる力がある人ですね。今までだったら、絵を描ける人、中でも絵が上手い人が優秀な絵師だったじゃないですか。でも今は絵が描けなくても、映像が作れなくても、その完成図や構造、物語であれば起承転結が鮮明に頭に浮かび、なおかつ言語化できる人が優秀なクリエイターですね。

あとは根気と気合です。AIでプロンプトを入れれば画像はすぐ出てきますけど、優秀なAIクリエイターは満足のいく画像を出すために何千回と画像の出力を繰り返します。センスやクオリティを考えなければ簡単ですけど、そこにAIクリエイターの世界観、魂を入れるのってやっぱりめちゃくちゃ時間がかかるんです。だから結局はセンスのある人間が生き残ると思っています。

日本の企業がAI分野で勝つための戦略

――日本特有かもしれませんが、特にXにはAIに対し嫌悪感を持つ人が一定数います。そこはどのように捉えていますか。

くりえみ だから私たちは権利的な問題をクリアにしてますよと前面に出していきたいと思っています。ただ、例えばOpenAIの「Sora」って最初にリリースした時には、みんな好き放題マリオのAI動画を作れたんですよね。その後に任天堂が「いやいや、著作権的に問題でしょ。ちょっと待って」となって、OpenAIも「ごめん、ごめん」って言って取り下げる。海外ってとりあえず出しちゃった後に、修正していくんですよね。

――アメリカのやり方ですね。YouTubeも設立して数年は著作権を無視した違法アップロードの温床でしたが、そこから現在の形へと修正していきました。

くりえみ 逆に日本はハレーションが起こらないよう、全部権利などを綺麗にクリアしてからリリースしようとします。でも、それだとAIには乗り遅れてしまう。

そもそも私はAIのプラットフォームであるOpenAIやGoogle、ByteDanceに日本の企業が勝つのはもう難しいと考えています。その中で、自分たちが勝つ戦略は何かとめちゃめちゃ考えて「ビッグテックには抗わない」という結論になりました。逆にビッグテックに抗うようなプロジェクト、コンテンツは一瞬で淘汰されてしまう。そこに開発費をかけても無駄です。

「AIバブルではないか」という声に思うこと

――AIビジネスに関して、特にマーケットでは過剰投資などの懸念から「AIバブルではないか」という声も上がります。現在は株価は戻っていますが、昨年末には一時かなり株価が下がりました。

くりえみ AIに関する企業って、時価総額がつきやすいんですよ。でも、これはまやかしでは？ と思うこともあります。

――PER（株価収益率）がちょっと高すぎるわけですね。

くりえみ そうです。AI会社って領域によってはかなり期待値が高いんです。なので最初の資金調達は意外と簡単なんですが、次のフェーズになっていくと実際の売上や継続的な収益を求められて、難しくなる。

――今後AI事業自体が「じゃあ本当に稼げるの？」という投資家からの疑問に勝っていかなきゃいけないわけですね。

くりえみ それこそオルツの粉飾決算に関しては絶対に許されないことだとは思います。ただ一方で、スタートアップ経営の現実として、資金繰りは常に緊張感の中にあります。もし資金が尽きれば、社員やその家族の生活が守れなくなる。経営者はその重みを常に背負っていますし、そうした恐怖や不安と向き合う覚悟がなければ、スタートアップの経営はできない。

特にAI業界は技術の進化、市場環境の変化が早いので。状況に応じて方針を変える柔軟さやスピード感を持った判断が求められます。ただ、どんなに追い込まれた状況であっても、越えてはいけない一線を守ることが前提にあるべきだと思います。

――例えば今年、AI関連のスタートアップがバタバタ倒れる可能性もあるということでしょうか？

くりえみ めっちゃあると思います。うちの会社も夢で終わらせないために必死に頑張っています。

（徳重 龍徳）