月収5万の底辺アイドル→独立して年収3000万に…起業家のくりえみさんが自身を"AI美少女"にして発売したAIグラビア写真集



くりえみさん ©山元茂樹／文藝春秋

両親には「アナウンサーになる」と嘘をつき芸能オーディションに挑戦…

――くりえみさんのキャリアについてもお聞きします。タレントとしてスタートし、現在は起業家として活動されています。まずタレント時代の話をお聞きしたいのですが、そもそも芸能界には憧れがあったんですか。

くりえみさん（以下、くりえみ） 芸能界に興味を持ったきっかけは沢尻エリカさんです。「1リットルの涙」とかを当時見ていて「お芝居やってみたい」と思って。両親には芸能というと反対されそうだから「アナウンサーになる」と嘘ついて、芸能のオーディション受けまくって、最初の事務所に入りました。

――2012年は「日テレジェニック」、2014年は「ミスアクション」とグラビアでも活躍しました。

くりえみ 「日テレジェニック」になったことで日本テレビの番組を1年やらせてもらったりしました。ただ、当時は自分に人気が出ているのか、芸能界でどんな立ち位置なのかとかは見えていなくて。ただ事務所に言われていることが正しいと思ってやっていました。

ほしのあきさん、DAIGOさんと事務所の先輩がすごく良くしてくれて。その先輩たちもたくさん苦労をして、その地位に来ていると知ってるからこそ、事務所の方針に対して19歳ぐらいまでは特に疑わなかったです。

――19歳のときに何があったんですか。

くりえみ 19のときにアイドルグループで活動することになったんですが、そのときに突然生きづらさを覚えたんですよ。もともと集団がすごい苦手で、価値観が違うなと気づいちゃって。

それまで個人での活動の時には事務所の社長と直接やり取りもできたんですけど、アイドルグループになった途端、私の上にマネージャー、チーフマネージャーがいてとピラミッド構造の下になって屈辱的な気持ちを感じて。「誰かに従うことが私自身は無理なんだな」と思ったのがその頃でした。

「普通の人は月5万円じゃ生きられない」事務所を退所した理由

――当時は給料も安かったそうですね。

くりえみ アイドルグループの時は給料は5万円でした。でも16歳の時から芸能の世界に入って「みんな、このくらいしかもらっていないよ」と教わっていたので、その生活が当たり前で。アイドルとして馬車馬のように働いて、それでグループの認知度を上げていくのが普通のことだと思ってました。

でもアイドルグループの活動に疑問を持って、もう少し広い視野で自分の置かれている状況を見た時に「普通の人は月5万円じゃ生きられない」「事務所に言われていることは事務所、芸能界のルールなだけであって、社会全体のルールじゃない」と盲目的だったことに気づいたんです。そうなってみて、初めて「このままだったら一生事務所の手のひらの上で転がされる。この環境じゃダメだ」と思って、事務所を辞めようと思って、23歳の時に辞めました。

――2018年からはフリーとなり、名前も現在の「くりえみ」に改名します。例えばどこかの事務所に行こうとは思わなかったんですか。

くりえみ ちょうどYouTuberが人気になり始めて、個人が組織に属することなくクリエイティブ、自己表現できる時代になってきていました。事務所を辞めて周囲からは「もう終わりだ」と言われましたが、私はフリーで絶対に本領発揮できるだろうという自信があったんです。

――くりえみさんはフリーになって、まずインスタグラムに力を入れて、コスプレをすることでフォロワーを増やします。さらにコミケなどで同人写真集を売ることで年収60万円から3000万円まで増えたそうですね。

くりえみ フリーになる以前は事務所に収益をほぼ渡していたので、「こんなに稼げるの？」って衝撃でした。その当時のコミケって叶姉妹さんが来たりはしていましたが、タレント本人が自分で写真集を制作して、頒布してというのはなかったと思います。自分でカメラマンさんを決めて、ロケ地を決めて、予算管理をしてとやってましたが、自分のクリエイティブが評価されてお金になったのはすごく自信になりました。

ただ私は2〜3年後の未来から想像して行動するので、コスプレをやり始めた1年後くらいには「てっぺんが見えちゃったな」と思ってました。

「コスプレイヤーで経営者」の肩書は唯一無二だし、面白いかなと思った

――どういうことですか？

くりえみ コスプレイヤーとして活動する中で「自分というIPは永続的ではない」と意識していたんです。個人の魅力や存在に依存するビジネスって、年齢であるとか時間の制約があって、属人性に紐づいている以上、いずれ限界が訪れるなあと。

メディア戦略の点から見ても、市場にはすでに「日本一のコスプレイヤー」と称される人がいましたし、メディアは基本的に2番手を積極的に押し出すことはしません。冷静に考えたとき、個人IPに全てを賭け、100％自分自身を張って勝負することは、賢いやり方ではないなと思ったんです。

なので、挑戦しないのではなく、限られた時間と資源を使うなら、より先のあるものへ投資すべきだというにが当時の考えでした。

――起業も、あくまでタレントとしてメディアに出るための手段だったんですか。

くりえみ 最初はそうでした。タレントとして考えたとき、「ただのコスプレイヤー」はメディアからすれば必要ない。でも「コスプレイヤーで経営者」というセットの肩書だったら唯一無二だし、面白いかなと思ったのが最初のきっかけでした。

ただ経営をやり始めたら、今まで自分が知らなかった世界がどんどん見えてくるようになって、衝撃を受けちゃって。楽しいなって思っちゃったから、気づいたらもう経営の方にズブズブになってましたね（笑）。

経営者を目指しDMを100通近く送信…いきなり社長になることに

――経営者になる方法も独特で、手当たり次第に「経営者になりたいんです」とDMを送るんですよね。

くりえみ 送りましたね。まず中学生ぐらいの時から美容の皮膚治療をしていたこともあって「美容クリニックを自分で経営したら、手術代全部タダになるな」と美容系に絞って、DMを100通近く送りましたが、返信はほぼ返ってきました。

私はフォロワーが多かったのもあって面白がってとりあえず話を聞いてくれる経営者の方であったり、あとコスプレやグラビアもしていたので、面白半分で返信をしてきた人も中にはいたと思います。

――その中の一人の経営者から、新たに立ち上げる美容外科の関連会社の社長にならないかと誘われます。ただ、いきなり社長になっていいというのはその時点で怪しくないですか？

くりえみ 今の自分だったらあり得ないですね。ただ当時は相手がまともかどうかという判断もつかずに、とにかくすがる思いだからやったという感じです。実際、形だけの社長じゃなく、全体戦略だったり、ほぼ全部の会議に社長として出てました。ただ社員にはめっちゃ白い目で見られましたね。

――20代のタレントの女性がいきなりやってきて「きょうから社長」となったら、社員からどうしても訝しがられますよね。

くりえみ 何の知識もないのに、急に関連会社の社長になって、そこに20人ぐらい社員がついてきたのだからヤバいですよね。しかも当時はコスプレの仕事も並行してやっていたので、撮影があるとそちらの現場に行っていたんです。だから会社でトラブルがあっても現場に行っているので対応ができないこともあって。

そうすると会社の他のメンバーが対応をするんですが、私も入っているグループLINEに「くりえみさんはいいですよね、本当に楽で。カメラの前でヘラヘラしてるだけでいいんですから」と書き込まれて。結局、自分の実力不足で会社のメンバーとの信頼関係は最後まで作れなかったです。

タレントだったことで土日の概念がないから、土日に社員に無神経な連絡しちゃったりもして。社員からしたらもう最悪ですよね。

再びDMで「会社を買いませんか」と送りまくり…1時間置きにカフェで商談

――その美容外科の関連会社もオーナーの意向で畳むことになります。ここもすごいんですが、会社の売却はくりえみさん一人でやらなければいけなくなってしまう。

くりえみ 売却についてはもう全部やりました。社員との関係は悪いですから、当然誰も助けないですよね。だから一人でやっていました。

会社の売却の方法なんてわからないので、それこそいろんな人にDMで「会社を買いませんか」と送りまくって。それで1日同じカフェにいて、1時間置きにいろんな人にやってきてもらって「どうですか？ 買いませんか？」ってやってました。たまたま買ってくれる人がいてなんとかなりました。28歳くらいの時です。おかげで知識がついたので、その後も売却しやすくなりました。

――そこで経営者としては挫折を経験されたわけですが、そのときに一旦経営から離れようとも思わなかったんですか。

くりえみ 全然一ミリも思わないです。「次はやってやる」と思ってました。

