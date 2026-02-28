２６日、黒竜江省鉄力市の林で雪遊びをする観光客。（伊春＝新華社記者／王祚）

【新華社伊春2月28日】中国黒竜江省鉄力市では春節（旧正月）後も氷点下の日が続いている。全国各地から訪れた観光客は雪や氷の景観を楽しみ、東北地区の民俗文化を体験している。

２５日、黒竜江省鉄力市の農家で完成した「窓花」（窓に貼る切り絵）を掲げる観光客。（伊春＝新華社記者／王祚）

２５日、黒竜江省鉄力市の農家で書道を体験する観光客。（伊春＝新華社記者／王祚）

２５日、黒竜江省鉄力市の農家で記念撮影する観光客。（伊春＝新華社記者／王祚）

２５日、黒竜江省鉄力市の農家で「窓花」（窓に貼る切り絵）を制作する観光客。（伊春＝新華社記者／王祚）

２５日、黒竜江省鉄力市の農家で完成した「窓花」（窓に貼る切り絵）を披露する観光客。（伊春＝新華社記者／王祚）