5Ç¯À¸Â¸Î¨¤ÏÌó10¡ó¡Ö´í¸±À¤Ï°ìÌÜÎÆÁ³¡×ç¹Â¡¤«゙¤ó¡Ä¡È´í¸±°ø»Ò¡É¤òÏ·Ç¯²ÊÀìÌç°å¤¬²òÀâ¡ÔºÇÂç¤ÎËÉ±Ò½Ñ¤Ï0´ü¤ÎÄ¶Áá´üÈ¯¸«¡Õ
¡Ò¡Öµ¤¤Å¤¤¤¿»þ¤Ë¤Ï´û¤Ë¼êÃÙ¤ì¡×Ì¿¤Î´í¸±¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¡ÈºÇ¶²¡Éç¹Â¡¤«゙¤ó¡ÄÏ·Ç¯²ÊÀìÌç°å¡¦²¼Êý¹À»Ë¶µ¼ø¤¬²òÀâ¡ÖØí´µ¼Ô¤Ï60Âå¤ËÆþ¤Ã¤ÆÁý¤¨¡¢70Âå¤Ç¥Ô¡¼¥¯¡×¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡Öµ¤¤Å¤¤¤¿»þ¤Ë¤Ï´û¤Ë¼êÃÙ¤ì¡×¡½¡½¤¬¤ó¤ÎÃæ¤Ç¤âÆñ¼£À¤¬¤óÂåÉ½¤È¤·¤ÆºÇ¤â¶²¤ì¤é¤ì¤ëç¹Â¡¤¬¤ó¡£9³ä¤Î´µ¼Ô¤¬¿ÇÃÇ¤«¤é5Ç¯°ÊÆâ¤ËÌ¿¤òÍî¤È¤¹¡£ºÇÂç¤ÎËÉ±Ò½Ñ¤Ï0´ü¤ÎÄ¶Áá´üÈ¯¸«¡£Ï·Ç¯²ÊÀìÌç°å¤ÇÌ¾¸Å²°³Ø·ÝÂç³ØÂç³Ø±¡±ÉÍÜ²Ê³Ø¸¦µæ²Ê¤Î²¼Êý¹À»Ë¶µ¼ø¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡¢¡ÈºÇ¶²¤¬¤ó¡É¤«¤éÌ¿¤ò¼é¤ëºÇ¿·¥á¥½¥Ã¥É¡£¡Ê½é½Ð¡§¡Ö½µ´©Ê¸½Õ ÅÅ»ÒÈÇ¡×2025Ç¯12·î11ÆüÇÛ¿®¡Ë
ç¹Â¡¤¬¤ó¤Î5Ç¯À¸Â¸Î¨¤ÏÃËÀ¤Ç10.7¡ó¡¢½÷À¤Ç10.2¡ó
¡¡º£Ç¯11·î¡¢¹ñÎ©¤¬¤ó¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï¡Ö¤¬¤ó¤Î¤ß¤¬»à°ø¤È¤Ê¤ë¾õ¶·¡×¤ò²¾Äê¤·¤¿¡Ö5Ç¯½ãÀ¸Â¸Î¨¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ç¹Â¡¤¬¤ó¤Î5Ç¯À¸Â¸Î¨¤ÏÃËÀ¤Ç10.7¡ó¡¢½÷À¤Ç10.2¡ó¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸ÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡Ê23Ç¯Åý·×¡Ë¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸µ¤Î5Ç¯À¸Â¸Î¨¤Ï53.4¡ó¡¢¶¤¬22.6¡ó¡¢·¤Ï6.2¡ó¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¸¤Ç¤Ï1.6¡ó¤Þ¤Ç²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡Ö5Ç¯À¸Â¸Î¨¤È¤Ï¡¢¤¬¤ó¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤Æ¤«¤é5Ç¯À¸¤¤é¤ì¤ë¿Í¤Î³ä¹ç¤Ç¤¹¡£Øí´µ¼Ô¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¤ÂçÄ²¤¬¤ó¤Ç¤Ï¡¢5Ç¯À¸Â¸Î¨¤¬70¡óÂæ¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÈÈæ¤Ù¤ì¤Ð¡¢ç¹Â¡¤¬¤ó¤Î´í¸±À¤Ï°ìÌÜÎÆÁ³¤Ç¤¹¡×¡Ê²¼Êý¶µ¼ø¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡À¸Â¸Î¨¤ÎÄã¤µ¤Ï¡¢¼«³Ð¾É¾õ¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¼ðáç¤¬¸«¤Ä¤±¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤Ëµ¯°ø¤¹¤ë¡£
¡Ö½é´ü¤Îç¹Â¡¤¬¤ó¤Ç¤Ï¼«³Ð¾É¾õ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢°ß¤Î±¢¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢´ÎÂ¡¤ä½½Æó»ØÄ²¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÂ¡´ï¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¸¡ºº¤Ë¤¢¤ëÊ¢ÉôXÀþ¸¡ºº¤ä°ßÉôXÀþ¸¡ºº¤Ç¤Ï¤Þ¤ºÈ½ÊÌ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£²«áÕ¤äÊ¢ÄË¡¢¹ø¤äÇØÃæ¤ÎÄË¤ß¤Ê¤É¡¢¼«³Ð¾É¾õ¤¬½Ð¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢´û¤Ë¤¬¤óºÙË¦¤¬¼þ°Ï¤Ë¿»½á¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×
¡¡¤¿¤À¤·¡¢Äü¤á¤ë¤Î¤Ï¤Þ¤ÀÁá¤¤¡£
¡Ö°åÎÅ¤Î¿ÊÊâ¤Ë¤è¤ê¡¢¶áÇ¯¤Ïç¹Â¡¤¬¤ó¤ÎÁá´üÈ¯¸«¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÆüËÜç¹Â¡³Ø²ñ¤Î¡Öç¹´â¿ÇÎÅ¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¡×¡Ê22Ç¯¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ç¹Â¡¤¬¤ó¤Î¼ðáç¤¬Âç¤¤µ1¥»¥ó¥ÁÌ¤Ëþ¡Ê0´ü¡Ë¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢5Ç¯À¸Â¸Î¨¤¬80¡ó¤È¤Ê¤ë¡£
ç¹Â¡¤¬¤ó¤Î¥ê¥¹¥¯Í×°ø
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢¡Ö90ºÐ¤Þ¤Ç·ò¹¯Ä¹¼÷¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¥·¥Ë¥¢¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ç¹Â¡¤¬¤ó¤Î5Âç¥ê¥¹¥¯¤ÈÁá´üÈ¯¸«¤Î¤¿¤á¤ÎºÇ¿·¥á¥½¥Ã¥É¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢Â¾¤Î¤¬¤ó¤ÈÆ±ÍÍ¤ËµÊ±ì¤Ïç¹Â¡¤¬¤ó¤ÎÈ¯¾É¥ê¥¹¥¯¤ò¾å¾º¤µ¤»¤ë¤¬¡¢ç¹Â¡¤¬¤ó¤ËÆÃÍ¤Î´í¸±°ø»Ò¤È¤·¤Æ²¼Êý¶µ¼ø¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ê1¡Ë°äÅÁÅª¥ê¥¹¥¯¤À¡£
¡Ö¿Æ¤Þ¤¿¤Ï»Ò¡¢¤¤ç¤¦¤À¤¤¡ÊÂè°ìÅÙ¶á¿Æ¼Ô¡Ë¤Ëç¹Â¡¤¬¤ó´µ¼Ô¤¬¤¤¤ë²È·Ï¤ò¡¢²ÈÂ²Àç¹Â¡¤¬¤ó²È·Ï¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¡£ç¹Â¡¤¬¤ó¤Î5¡Á10¡ó¤Ï²ÈÂ²Àç¹Â¡¤¬¤ó¤Ç¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âè°ìÅÙ¶á¿Æ¼Ô¤Ë1¿Íç¹¤¬¤ó´µ¼Ô¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢È¯¾É¥ê¥¹¥¯¤Ï4.5ÇÜ¡¢2¿Í¤Ê¤é6.4ÇÜ¡¢3¿Í¤Ê¤é32ÇÜ¤ËÄ·¤Í¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡²ÈÂ²Àç¹Â¡¤¬¤ó²È·Ï¤Î´ð½à¤ÏËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¶á¿Æ¼Ô¤Ë´µ¼Ô¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡Ö»¶È¯Àç¹¤¬¤ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢È¯¾É¥ê¥¹¥¯¤Ï1.7¡Á2.4ÇÜ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¼¡¤Ë´í¸±ÅÙ¤Î¹â¤¤¥ê¥¹¥¯¤Ï¡Ê2¡ËÅüÇ¢ÉÂ¤À¡£
¡Ô¤³¤ÎÂ³¤¤Ç¤Ï¡¢¡ü5Ç¯À¸Â¸Î¨¤Ï10¡óÂæ¡¢°ÛÊÑ¤ò´¶¤¸¤¿¤é¡Ä¡Ä ¡ü50Âå°Ê¹ß¤Ç·ìÅüÃÍµÞ¾å¾º¤Ï´í¸±¿®¹æ ¡üÄ¶²»ÇÈÆâ»ë¶À¡¢Â¤±ÆMRI¡ÄºÇ¿·¤ÎÀºÌ©¸¡ºº¤È¤Ï ¤Ê¤É¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£µ»ö¤ÎÁ´Ê¸¤Ï¡Ö½µ´©Ê¸½Õ ÅÅ»ÒÈÇ¡×¤ÇÆÉ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜÏ¢ºÜ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿½ñÀÒ¡Ø90ºÐ¤Þ¤Ç·ò¹¯Ä¹¼÷¡Ù¤â¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡Õ
¡Ê²¼Êý ¹À»Ë¡¿½µ´©Ê¸½Õ 2025Ç¯12·î18Æü¹æ¡Ë