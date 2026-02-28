〈搭乗した飛行機が墜落→「もしや火事…」エンジン爆発で右側の窓は真っ赤な火に…機内に取り残された研究者の「その後」〉から続く

会社員のかたわら大好きな蝶の生態を探るため、世界の未踏の地を訪れてフィールドワークを行った破天荒な研究者・五十嵐邁（いがらしすぐる）氏は、数々の危険な目に遭遇してもなお、探検を続けた。インドネシアで搭乗した飛行機が墜落、筆者と日本から同行した広瀬盛衛氏の運命は……。『アゲハ蝶の白地図』（ヤマケイ文庫）より一部を抜粋して紹介する。（全2回の2回目／前編から続く）

操縦席の小窓から脱出

すでに機外にいた広瀬さんは、脱出直後に機の右側エンジンが大爆発を起こし、中天高く大きな物体が舞い上がるのを目撃した。そして流れ出た燃料に引火して、右側は完全に火と黒煙に包まれてしまった。私が非常口を見落としたのは、外部が黒煙でおおわれて暗かったため、無意識に明るくて安全そうな左側にのみ注意を払ったためであろう。私は前方の扉を開いて操縦席へ入った。左側の三角形の小窓が開いている。そこから上半身をのり出して、カメラの入っているボストンバッグを落とした。窓の高さは地上約2.5メートルある。カメラを損なわぬよう、なるべく低くまで身をのり出して手を離した。次は自分の番である。そのまま水泳のダイビングよろしく飛び下りようとしたが、あまりにも高い。いったん頭を引っこめて、スタイルはよくないが足から這い出した。そして窓にぶら下がった。この時、私は心の中で（もう大丈夫だ、助かった！）と思って手を離した。地に足が着いた。



10メートルばかり歩いたら広瀬さんが駆けよってきて手を握った。

「よかった、よかった。君の姿がどうしても見えないので、どうなったのかと思って心配してたよ。」

「すみません、荷物を出すのに手間どっちゃってね。」

そう言いながら私はバッグを開いてカメラを取り出した。もう真っ赤な炎が炎々と空高く立ち昇っている。シャッターを切ってから機体をよく見ると左の翼がつけ根からない。ゾッとしてあたりをみまわすと50メートルくらい彼方で炎をあげて燃えている。右の翼は墜落と同時にもげたようだが、爆発で原形をとどめない。よく胴体だけでここまで滑ってこられたものだ。

私が最初座っていた12列からも死体が掘り出されていた

火はいよいよはげしく燃えさかり、このころようやく手持ちの消火器をもって駆けつけた人々の手にはとうていおえそうもない。私は万一誰かが機内に残っていたら救出しなければと思い荷物を広瀬さんに託して機に近づいた。しかし、機内はすでに溶鉱炉のように真っ赤に燃えており、救いを求める人影は一つも見当らなかった。

「よかった。皆助かったようですね。機内に誰もいない。」

私はほっとして広瀬さんにそう言い、このすさまじい事故からカスリ傷一つなく脱出できた幸運を改めて祝福し合うのだった。そして、この燃える飛行機を背景に入れてたがいに記念の撮影までしたのだった。

しかし、まもなく私たちは楽天的でありすぎたことが分かった。ひとりの男がジープに取りすがってはげしく泣いていた。家族が出て来ないのだという。あわてて誰彼となく聞いてみるとたくさん死んでいるという。そういえば皆の脱出時間が意外に短かった。残余の人々は墜落のショックでやられ、機体から出られず声もなく焼かれているのか。私はふたたび火に包まれた機をふりかえった。もうどうすることもできぬ末期的な有様で、私たちの座っていた機の前方も完全に火に包まれている。オランダ人の神父さんが助かったのは私の目で確認している。あの人の好い中国人のヨーさんは？ まわりをいくら探しても見当らない。12Eの席で死んでしまったのだろうか。

私たちはひどくのどが渇いていた。空港の休憩室で飲物をもらうとむさぼるように飲み干した。そして新聞記者のインタビューを終えると私はもう一度機のほうへ歩いていった。機は尾翼を残して、あとかたもなく燃え崩れていた。そして早くも死体の搬出が始まっていた。見るかげもない無残な黒焦げ死体が、私の最初座っていた12列からも掘り出されていた。

一等席だったら、3列の席に移動しかったら…

それは私自身の運命そのものを見るような戦慄であった。もし、広瀬さんの最初の希望どおり一等席をとっていたら…我々は二人とも死んでいたろう。機体の後半部、一等席が全滅なのである。もし、あの時広瀬さんが3列に席を用意して呼んでくれなければ…私だけが死んでいたろう。脱出の興奮がさめ、事態の恐ろしさが分かってくるにつれて、私は恐怖のあまり胃のあたりがはげしく圧迫されるように痛むのをおぼえた。

空には暗い雨雲がかかり、ふたたびはげしいスコールが襲ってきた。私は雨に叩かれながら、ただ「あの好人物のヨーさんは死んでしまったのだろうか。よいオヤジだったのに。ランゴワンの宅ヘ泊まりがけで蝶を採りにきてくれと言ってくれていたのに。私のノートに住所を書いてくれたばかりだったのに。私のあげたピースをうまそうに吸っていたのに…」と思いつづけた。私の頰を伝わる涙はなぜか、ゆきずりの異国の人の人柄を惜しむ哀惜のものであった。

夕方、ミナハサ州副知事のタンバヨンさん宅に疲れた身体を休めていると、雨の中をなにも知らない原田さんがジープで帰ってきた。そして私からいきさつを聞くと「えっ、本当ですか！」と言ったきりたちまち顔が蒼白になり、むき出しの日焼けした腕に鳥肌が立つのが見えた。

それほど死とは怖いもの

夜、ベッドに入るとまたしても昼間の光景がありありと脳裏に浮かぶ。自分はあの事故にはまったく関係ないのだ、死ぬ可能性などまったくなかったのだ、と一生懸命自分を安心させようと頭の中で試みる。それでも恐怖はまた襲ってくる。そのくり返しでどうしても眠れなかった。

それほど死とは怖いものだということが分かった。

翌朝、目をさました私はベッドのなかで体を伸ばした。たちまち昨日の恐ろしい出来事が頭の中で鮮明な画像となって浮かびはじめた。

「やめろ。あれを思い出すとここでの生活が駄目になる。」

私は自分に向かってはげしい叱咤をあびせ、そうすることによって忘却の時間を少しでも稼ごうとした。暗い所で毛布をかぶっていろいろ考えるのはいけないことだ、と思った。

