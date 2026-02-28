天皇陛下は、2月23日に66歳の誕生日を迎えられた。折しも2月27日には高市早苗首相が衆院予算委員会で、安定的な皇位継承について答弁を行い波紋が広がった。陛下は「愛子さまの今後」について何を語られたのか。名古屋大学大学院人文学研究科准教授の河西秀哉氏が、天皇陛下の誕生日に際した記者会見について振り返る。

2月23日の誕生日にあたって、天皇の会見が行われた。1年に1度、その思いを聞くことができる機会だけに、貴重な場である。2026年の今年は、公務に取り組む愛子内親王の成長ぶりと期待感をにじませた会見だったように思われる。

目立つ愛子さまのご活躍

昨年2025年は、愛子内親王の活躍が目立った。6月、天皇・皇后はアジア・太平洋戦争の地上戦から80年目の節目を迎えた沖縄県を訪問した。その際、長女である愛子内親王も同行した。静養や美術館・コンサートなど、私的なものでは3人が一緒になってそれぞれの場所を訪問してきた。しかし、この沖縄県のような公的訪問を3人ですることは非常に稀なケースであった。これまで沖縄県を訪問したことがなかった愛子内親王の強い希望だと報じられている。

沖縄県は皇室にとってとても大きな意味を持つ場所で、上皇・上皇后は昭和から平成にかけて、合計11回も沖縄県を訪問した。沖縄戦で亡くなった人々の慰霊とともに、遺族などとも面会を重ねるなど、「慰霊の旅」を通じて、沖縄の歴史に向き合ってきた。さらに、沖縄から本土を訪れて記者の仕事を体験する「豆記者」との懇談の席には、浩宮（現在の天皇）なども同席させていた。沖縄の人々と交流することで、沖縄の抱える問題を理解し、次の世代に継承したのだろうと思われる。

「豆記者」との交流はその後、平成の時代は現在の天皇・皇后が、皇太子夫妻として交流し、2004年には皇太子は当時2歳だった愛子内親王も同席させた。小さなころから沖縄の存在を理解して欲しいという思いだったと思われる。

愛子さまが沖縄県、長崎県を訪問された深い理由

天皇は近年、戦争の記憶を次世代に継承するということを強調するようになっており、2025年の誕生日会見では、「戦争の記憶が薄れようとしている今日、戦争を体験した世代から戦争を知らない世代に、悲惨な体験や歴史が伝えられていくことが大切であると考えております。戦中・戦後の苦難を体験した方々が高齢となり、当時のことを語り継いでいくことが難しくなっている中、国内各地で若い人たちが戦争を知ろうとし、次の世代の語り部として育ち、戦中・戦後の苦労を語り継ぐ活動が進められていることは、戦後80年を迎える今日、一層意義深いものとなっていると思います」と述べている。

「次の世代へ引き継いでいく役割を愛子にも担ってほしいと思っています」

愛子内親王が昨年に天皇・皇后と一緒に沖縄県、そして被爆地である長崎県を訪問したのは、こうした天皇の意思が大きく働いているかと思われる。皇室のこれからを担う愛子内親王という次世代に、これまで皇室が沖縄を含めて戦争で被害を受けた人々を重視してきた意味を伝えたい。天皇・皇后がそうした人々とどのように交流し、上皇・上皇后の「慰霊の旅」を引き継ぐなかで、自分たちがどう感じているのかを次の世代の愛子内親王にも見て欲しい。そうした意図があったようにも思われる。

今年の誕生日会見でも、「戦争の記憶と平和の尊さを次の世代へ引き継いでいく役割を愛子にも担ってほしいと思っています」と天皇は語っている。「次の世代」である愛子内親王がさらに「次の世代」へ戦争の記憶を継承していくことを求めていた。



愛子さまにも歴代天皇の流れのなかで、被災地に心を寄せる活動を展開してほしいという思い

以上のように、昨年2025年は戦後80年という意味で、戦争の記憶の継承ということが重要な課題となった。今年2026年は東日本大震災から15年、熊本地震から10年という節目という意味で、震災の記憶の継承ということがカギとなる。記者から天皇への質問もそれが大きな柱となった。

天皇は会見のなかで、「被災地では、若い世代によって震災の経験と教訓をつないでいく取組が進められていると聞いています」と述べ、若い世代への継承が大きな意味を持つことを示唆した。さらに、愛子内親王が昨年、能登半島地震の被災地を訪れたことについて、「災害や復興の記憶を長く引き継いでいくことの大切さも心に刻んでいるように思います」と言及し、「愛子にも、これからも被災地の人々に心を寄せていってもらいたいと思っています」と話した。続けて、歴代天皇が自然災害に心を寄せてきた話を展開していく。この流れを見ると、愛子内親王もそうした歴代天皇の流れのなかで、被災地に心を寄せる活動を展開してほしいという思いのようにも見える。

折りしも、誕生日から2日後の25日、3・4月に岩手・宮城・福島の東北3県に天皇一家で訪問することが発表された。コロナ禍で10年の節目には東北を訪問できなかった天皇・皇后ではあるが、今度は愛子内親王をともなって被災地を訪問し、人々と交流することになる。

ご回答が難しい「愛子さまの今後」について天皇陛下は…

天皇・皇后の公務は、書いたものだけで学ぶことはできない。実際にその場でどんなことを感じ、人々とどのように接しているのか。そうした空気感を一緒に行って実地で学ぶことこそ、まさに「次の世代」への継承にもなる。この訪問で、天皇・皇后の公務に愛子内親王が同行し、間近でそのあり方を学ぶこと、そして震災の記憶を継承していくことが期待されるだろう。

会見では、こうした愛子内親王による継承を強調した天皇の回答に対し、記者から「陛下は先ほど、平和の尊さを次世代へと引き継いでいく役割を愛子さまにも担っていってほしいというお気持ちを示されましたが」、「こうした大切な務めについて、愛子さまには皇族として末永く、このような活動に携わってほしいというような思いの表れで」しょうかというさらなる質問があった。

ただし、これは回答が難しい。現在、国会で議論されている「皇族数確保」の問題と関連してしまう可能性があり、制度論や法律論に天皇が何らかの発言をしたと受け止められる危険性もある問いだからである。さらには、愛子内親王の意思を尊重したいという思いもあっただろう。

天皇は「私達はやはり愛子にも一人の人間として、そしてまた一人の皇族として立派に育ってほしいというふうに思って、今まで育ててきたつもりです。そういうことの延長線として、今後ともいろいろな面で力を出してほしいし、国際親善の面でも活躍してほしいという願いを強く持っている次第です」と答えた。おそらく相当に考えた上での回答と思われる。制度論や法律論には踏み込まないように、「人間」としても「皇族」としても育ってほしいと述べたのである。

愛子さまは両陛下と「長く一緒に時間を過ごせますように」と…

とはいえ、会見では天皇は「愛子と3人で過ごす時間は、私たちの生活を和やかで楽しいものにしてくれるだけでなく、愛子が日々の生活の中で学び、経験する一つ一つのことが、親である私たちにとっても新たな学びへとつながっていると感じます」とも述べている。これは、愛子内親王が成年にあたっての記者会見で述べた「『これからもどうかお体を大切に。これからも長く一緒に時間を過ごせますように』という言葉も添えたいと思います」とも呼応するだろうか。しばらくは3人一緒に行動する機会はさらに増えていくものと思われる。

