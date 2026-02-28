現在の２年生から男女共学となった鹿児島商高（鹿児島市）で２７日、卒業式があり、男子のみが入学した最後の学年だった３年生（１１６人）が学びやを去り、約１３０年間の男子校の歴史に幕が下りた。

同校は鹿児島簡易商業学校として１８９４年に創立された。男子校として歴史を刻んできたが、少子化などの影響で２０２４年４月に共学となった。

卒業式では、堀之内尚郎（すなお）校長が各組の代表に卒業証書を手渡し、式辞で「男子だけの学年として果たした経験を誇りに、それぞれの道を力強く歩んでください」と言葉を贈った。

卒業生代表の３年生（１８）は答辞で「男子校と共学両方の鹿商で過ごせたことは貴重な経験になった。男子校としての力強さと共に、共学として華やかな歴史を築いてくれるよう期待のバトンを託す」と述べた。その後、同校初の女性応援団長で１年女子生徒のかけ声を合図に、卒業生らは上半身を反らせる「エビぞり」の姿勢で校歌と応援歌「錦江湾頭（とう）」を熱唱した。

鹿児島県教育委員会によると、県内の公立高を今春卒業する予定の生徒は９０１３人で、昨年より約１７０人多い。