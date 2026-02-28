「『やっぱ無理でした』とか一番かっこ悪い」終盤崩れた前節の雪辱へ。昌子源が復帰戦で示した覚悟「自分が戻ってくる意味をこの試合で証明しないと」

「『やっぱ無理でした』とか一番かっこ悪い」終盤崩れた前節の雪辱へ。昌子源が復帰戦で示した覚悟「自分が戻ってくる意味をこの試合で証明しないと」