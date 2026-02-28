「ほんとーに推し夫婦」藤井夏恋、バンドマン夫の誕生日を祝う！ 「蝶ネクタイが似合う男は日本で二人」
モデルの藤井夏恋さんは2月26日、自身のInstagramを更新。イケメン夫の誕生日を祝ったことを報告しました。
【写真】藤井夏恋のイケメン夫の誕生日ショット
ファンからは、「旦那様、お誕生日おめでとうございます」「ほんとーに推し夫婦です」「素敵すぎます」「蝶ネクタイが似合う男は日本で二人」「悠さんおめでとうございます」と、祝福の声が多く上がりました。
(文:中村 凪)
【写真】藤井夏恋のイケメン夫の誕生日ショット
「素敵すぎます」藤井さんは「Happy Birthday, my husband My love（誕生日おめでとう、夫よ 愛しい人よ）」とつづり、夫でロックバンド・I Don't Like Mondays.のボーカルであるYU（大川悠）さんのソロショットを披露しています。ラグジュアリーなレストランで、タキシード姿のYUさんがソファに腰掛ける姿です。長髪を後ろで束ね、サングラスを掛けた上品でクールなイケメンぶりが際立っています。
美男美女の夫婦ショット披露3日には「ブルガリホテルミラノのエレベーターの中」と、鏡越しのクールな夫婦ショットを公開していた藤井さん。コメントでは、「かっこいい〜」「美男美女夫婦」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)