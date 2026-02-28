中林美和Instagramより

写真拡大

【モデルプレス＝2026/02/28】9人組ガールズグループ・NiziU（ニジュー）のRIMA（リマ）の母でモデルの中林美和が2月26日、自身のInstagramを更新。炊飯器を使った簡単夕飯レシピを公開し、話題となっている。

【写真】NiziUメンバーの母「忙しいときの夜ご飯炊飯器で簡単サムゲタン

◆中林美和、簡単サムゲタンレシピ披露


中林は「忙しいときの夜ご飯は、炊飯器で簡単サムゲタン！ホロホロになったお肉と、生姜とおネギがたっぷりで、体の芯からポカポカになるよ！元気になりたいときに是非」とつづり、レシピ動画を投稿。鶏の手羽元、長ネギ、しいたけ、生姜がたっぷり入った、材料を切って炊飯器に入れるだけで簡単にできるサムゲタンを作る様子を公開した。詳細な分量とレシピはコメント欄に記載してあり、すぐに再現できるレシピとなっている。

◆中林美和の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「簡単で美味しそう」「早速やってみる」「ホロホロお肉食べたい」「体が温まりそう」「ヘルシーで最高」といったコメントが寄せられている。

中林はヒップホップ歌手のZeebraと2002年に結婚し、同年12月に長女、2004年3月に次女が誕生。2020年11月に離婚している。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】