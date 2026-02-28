「細い男性」が好きな女性の惹かれる理由９パターン
細すぎる体形を気にする男性もいますが、「ガリガリな男性だからこそ女性が惹かれる部分」も多いようです。今回は『オトメスゴレン』女性読者への調査を元に、「女性が『ガリガリな男性』に惹かれる理由９パターン」を紹介します。
【１】やたらと汗をかく太った人より、清潔感があるから
「太っていると冬でも汗をかいてたり、顔がギトギトしてたり…。細い人のほうが清潔感がある」（２０代女性）というように、やはり女性にとって清潔感は大事なようです。いつも笑顔を心がけると、外見だけでなく中身も「爽やかだなぁ」と女性に好印象でしょう。
【２】繊細で知的な雰囲気があるから
「物思いにふける姿が似合う」（３０代女性）というように、線の細い男性は心まで繊細に見えて女性には魅力のようです。ただし、小さなことをいちいち気にしていたら、ただの「神経質な人」になってしまいます。女性がした小さいミスなどは、軽く流してあげましょう。
【３】フェミニンな雰囲気が同性みたいな感覚で話しかけやすいから
「マッチョな人には威圧感を感じるけど、細い人は中性的でソフトな印象」（２０代女性）というように、華奢な男性は柔らかな雰囲気でとっつきやすいようです。ただし話しかけられたとき、なよなよくねくねしていたら、ただの「女々しい男」になってしまうので、話し方は男らしさを心がけましょう。
【４】細いほうが、どんな服でも似合うから
「どんな服でも似合うし、普通の服でもオシャレに見える」（３０代女性）というように、モデルのようなスレンダーな体形には、どんな服でも着こなせる魅力があるようです。スキニージーンズなど、痩せているからこそ似合うスタイルをとことん研究してはいかがでしょう。
【５】細くて美しい指にうっとりするから
「細い指ってたまらなくセクシー」（２０代女性）というように、『細い指フェチ』な女性は多いものです。ただし、どんなに細くて長い指でも、爪が伸びていたり、爪の間が黒くなっているなど不潔な印象では、女性はドン引き。女性が思わず触られたくなるような清潔な手を心がけましょう。
【６】意外と力持ちというギャップにクラッとするから
「固いビンのフタを軽々と開けられたりすると、『やっぱ男の子だなー』とキュン」（１０代女性）と、見た目とは裏腹な力に女性はときめくようです。女性が重そうにしている荷物をサッと持ってあげると、腕力はもちろん、そのやさしさで女性の心をわしづかみにできるかもしれません。
【７】折れそうで守ってあげたくなるから
「頼りなさそうな感じが『私が守ってあげなきゃ！』って気持ちになる」（２０代女性）というように、男性をそばで支えてあげたくなる女性が多いようです。「女性に甘えたい」という願望がある男性は、思いっきり頼ってみても女性が受け止めてくれるかもしれません。
【８】細いのに筋肉質な二の腕にドキッとするから
「力こぶができたり、意外とたくましいとドキッ」（３０代女性）というように、細くても筋肉がしっかりついた二の腕に女性は弱いようです。腹筋や脚とは違い、二の腕は半そでのときなどに自然と目に触れる部分。日ごろから集中して鍛えてみるといいかもしれません。
【９】ごはんをたくさん作ってあげたくなるから
「おいしいものをいっぱい作ってあげたい」（２０代女性）というように、料理好きの女性にとって、細身の男性は料理のしがいのある相手だと目されるようです。ひとり暮らしの男性なら、女性に「ふだんろくなもの食べてなくて」などと言うと、母性本能をくすぐるかもしれません。
ほかにはどんな「女性が『ガリガリな男性』に惹かれる理由」があるでしょうか。みなさんの意見をお待ちしています。（徳永幸子）
