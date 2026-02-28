1978年に調教助手として競馬界に入り、1989年に調教師免許を取得。以来、アパパネ、アーモンドアイという2頭の牝馬三冠を育てた現役最多勝調教師・国枝栄氏が、華やかで波乱に満ちた48年の競馬人生を振り返りつつ、サラブレッドという動物の魅力を綴るコラム連載「人間万事塞翁が競馬」。2026年2月いっぱいでの定年を目前に、その調教師人生を振り返る。

＊ ＊ ＊

JRAの調教師は70歳の2月いっぱいで定年という規定だが、今年は週末のレースの出馬投票をする木曜日が2月26日なので、3月1日（日）までは、まだ調教師として競馬に臨むことができる。

この日は昼休みに引退調教師を紹介するセレモニーがあるとのことで、スピーチをしなければならない。そこではこれまで支えてくださった馬主さんや牧場、厩舎スタッフ、馬券を買ってくれたファン、そしてこれまで苦楽を共にしてきた馬たちへ感謝の気持ちを述べたいと思っている。

最後の週も何頭か出走を予定しているが、そのうち1勝クラスのルージュナリッシュはノリ（横山典弘騎手）に騎乗してもらうことになっている。36年前の1990年3月、開業9レース目で国枝厩舎の初勝利をあげたのはリュウカムイという馬で、その鞍上が22歳のノリだった。以来1万回近くレースを使ったのだが、ここで勝ってくれたら、国枝厩舎の初勝利と最後の勝利が同じ騎手ということになるかもしれない。長い間現役で活躍している彼だからこそ。こんな記録は二度と生まれないのではないか。ノリもその気になって、調教から乗ってくれている。最後の最後でまた「初」へのチャレンジだ（笑）。

この週末が終わったら、管理馬は国枝厩舎を後にする。小倉に遠征している馬は火曜日に美浦に戻ってくるが、そのまま転厩先の厩舎に行くことになる。

トレセンの厩舎はJRAから借り受けているため、本来なら解散後すぐに明け渡さなければいけない。しかし今の厩舎は私が出た後誰も使うことなく、しばらくして建て直すことになっているので急いで出ていく必要はない。

今の場所に移ったのは、開業から数年たってからで、それから30年間ほどをここで過ごした。その間いったいどれだけの馬と出会い、別れたのだろう。レースが残されている今はまだ調教師を辞める感慨はあまりないのだが、馬が一頭もいなくなった厩舎で、後片付けをしているうちに実感がわいてくるかもしれないなあ。

結局、ダービーだけでなく牡馬クラシックとは縁がない調教師人生だった。私の流儀といえば馬に無理をさせないことで、少しでも不安があると、先があるからと出走を回避したことが何回もある。それをもってスタッフや関係者からは「とりやめる勇気がある」なんて言われたけれど、もうちょっと調教で攻めて、レースに対しても前向きでよかったかもしれないとは思わないではない。「これでクラシックを取るんだ！」という意気込みも足りなかったかもしれない。後悔はまったくしていないけれど、そんなことは思う。

【プロフィール】

国枝栄（くにえだ・さかえ）／1955年岐阜県生まれ。東京農工大学農学部獣医学科卒業後の1978年から美浦・山崎彰義厩舎で調教助手。1989年に調教師免許を取得して1990年に開業、以後優秀調教師賞7回、優秀厩舎賞7回。主な管理馬はほかにブラックホーク、マツリダゴッホ、サークルオブライフ、ステレンボッシュなど。

※週刊ポスト2026年3月13日号