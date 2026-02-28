◆米大リーグ ナショナルズ４―４アストロズ（２７日・米フロリダ州パームビーチ＝ＣＡＣＴＩパーク）

ナショナルズ傘下でメジャー昇格を目指す小笠原慎之介投手（２８）が２７日（日本時間２８日）、４―４の同点の８回から８番手で登板。２回、６人の打者を４奪三振含むパーフェクトに抑えた。これで２試合、３回１／３を投げ、防御率は２・７０となった。

キャンプに招待選手として参加している小笠原は現地２１日のカージナルスとのオープン戦初戦に先発。１回１／３を投げ、１安打１失点２四球でマウンドを降りた。６日ぶりのマウンドは８回。右打者のラミレスをチェンジアップで３球三振に仕留めると、続く右打者のネルソンもカウント１―２からナックルカーブで見逃し三振。左打者のウェイクフィールドは２―２から再びナックルカーブで３者三振に仕留めた。

９回も続投した小笠原は右打者のフェレラスにナックルカーブを痛打されたものの、右直、右打者のギレメッテをチェンジアップで三ゴロ。最後の右打者ガルシアを２―２からチェンジアップで空振り三振。２２球中１６ストライクと変化球主体ながら制球力が安定してきた。

この日のパーフェクト・ピッチングは首脳陣に大きなアピールになったはず。手薄なナショナルズ投手陣の一角に食い込めるのか注目される。