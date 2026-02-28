1999年11月13日、名古屋市西区のアパートで住人の主婦、高羽奈美子さん（当時32）が殺害され、未解決となっていた事件。約26年を経た昨年10月31日、事態は急展開を迎え、被害者夫の学生時代の同級生だった女が逮捕されて大きな話題となった。【前後編の前編】

「DNA鑑定の進化や、防犯カメラの設置数増加なども手伝って、近年では未解決事件は減りつつあります。日々多くの事件が発生し、捜査員に余裕がない都道府県警察も多いですが、名古屋の事件は警察が過去の未解決も着実に捜査を進めていることが改めて分かる象徴的な事件になりました。2010年には、刑事訴訟法が改正され、殺人などの重大事件について時効が撤廃。各警察本部は情報提供を広く募り、過去の事件についても解決を目指しています」

こう話すのは警察取材経験の長い大手紙社会部記者だ。未解決事件は証拠の少なさ、被害者の交友関係の少なさなど様々な要因が絡み合った結果発生してしまう。そして時として、外的な要素が影響することもある。

2012年、宮城県警管轄内では複数の殺人事件が発生し、未解決のまま時が経過している。この年は東日本大震災の翌年にあたる。当時、警察業務は過多となっていた。宮城県警本部はNEWSポストセブンの取材に「震災の影響はない」と回答しているが、前述の記者はこう話す。

「東日本大震災が発生し、宮城県警は全国から応援をもらいながら、行方不明者の捜索、遺体の収容、身元確認など膨大な作業に追われました。もちろん殺人事件の担当刑事もたくさんいたわけですが、自身も被災者であるわけですし、本当に大変な時期だった。

震災翌年も業務は逼迫していました。しかもそんな中で発生し未解決となっている事件は、現代の捜査手法も通用しにくい典型的な事件だったんです」

その1つが、2012年3月30日に発生した岩沼市の長田クニ子さん（当時65）刺殺事件だ。

死因は頸部損傷による出血死

当時の新聞報道などによると、午前10時半ごろ、公共料金の徴収のために長田さんの自宅を訪れた男性が、玄関の外に血痕のようなものがあるのに気がついた。警察官が駆けつけると、長田さんが玄関内で倒れているのを発見。首などを切られていたことから、県警は殺人事件と断定し、捜査本部を設置した。

遺体の状況について県警に書面で質問を送ると「詳細については、捜査に支障があるので回答を控えさせていただく」としながらも以下のような回答だった。

「頸部に刃物で切りつけられたと推定される創が認められたほか、何か所か創が認められています。死因は頸部損傷による出血死です」

また前出の記者によると、現場検証により、玄関外にも血痕のついた足跡が見つかっており、これらは途中で途絶えていることから車で去ったと見られていたという。犯人が履いていた靴は、足跡からスニーカーだと判明している。

「自宅内は荒らされていなかったことから、強盗ではなく、顔見知りの犯行ではないかという見立てもありました。長田さんはかつて仙台市内でスナックを経営していたのですが、店はたたみ、事件当時は公共料金を滞納するなど困窮していました。金融関係の仕事をしていた夫を亡くし、長く一人暮らしでした。

夫と死別し、一人暮らしで交友関係が非常に少なかったということ、さらに携帯電話も契約していなかったことから、長田さんの交友関係が見えてこなかった」

さらに現場は田んぼに囲まれた集落で防犯カメラ等は近くに少なかった。

当初は顔見知りの犯行との見方も報じられたが、宮城県警は「顔見知りによる計画的な犯行と断定することなく、あらゆる可能性を考えて多方面から捜査中です」と回答している。

「金融関係の仕事をしていた夫の関係者への聴取なども含めて、県警は多くの時間と人員を割いて捜査をしてきました。しかしなかなか確信に辿り着けず、さらに時間が経過すればするほど、関係者が亡くなったり、証拠が失われたりと解決へのハードルは上がり続けます。しかし毎年3月に情報提供を求めるビラを配るなど、事件を風化させないような広報活動を欠かしていません」（前出・大手紙社会部記者）

携帯電話未契約、被害者交友関係・防犯カメラの少なさ…。スニーカーの血痕を残した犯人はどこに消えたのだろうか。そして、同年に県内で発生した別の未解決事件はさらに大胆なものだった。

