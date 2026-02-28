自動車史に残したい最高の名機

本特集では、市販車に搭載された最高のエンジンを50台紹介したい。

もちろん「最高」という言葉の定義は曖昧だ。最大、最強、最も刺激的、クルマと最も関係性が深い、あるいはそれらの組み合わせもあり得る。今回の選考基準は、非常に多くのクルマに搭載されているか、もしくは人々の心を強く揺さぶるものとした。理想的には両方を兼ね備えていることが望ましい。



倍の数のエンジンを取り上げてもいいが、誌面の都合上、50台に絞らざるを得なかったことをご了承いただきたい。

フォード・フラットヘッドV8（1932年）

1920年代、一般的な乗用車の最高速度は65km/hに届くのがやっとだった。そこにフォードがフラットヘッドV8を導入すると、突然、多くの人々が100km/hで走れるクルマを手に入れられるようになった。フラットヘッドV8は低燃費とは言えないが、シンプルで頑丈、そして信頼性が高かった。そのためフォード車では1954年まで使用され、驚くべきことに、シムカの軍用トラックでは1990年代まで使われていた。これはヘンリー・フォード（写真）が最後に残した大きな技術的貢献だった。



フォルクスワーゲン 水平対向4気筒（1936年）

ビートルは史上最も売れたクルマの1つだが、そのすべてが空冷式水平対向4気筒エンジンを搭載している。当初の排気量は1131ccだったが、最終型が生産される頃には1584ccまで拡大。ただし、タイプ4では最大2.0Lまで用意されていた。同じエンジンはタイプ2やトランスポーターにも搭載され、ポルシェ356のパワートレインのベースにもなっている。



フェラーリ・コロンボV12（1947年）

2.0L直列4気筒エンジンが主流の時代に、1.5Lで12気筒という発想は狂気の沙汰に思えたかもしれない。だが、それがフェラーリ初期のエンジンの仕様だった。125には1497ccで116psのユニットが搭載された。コロンボ設計のV12が1989年に412iと生産終了となる頃には、排気量は4.9Lに拡大し、出力は318psまで跳ね上がっていた。その過程で250、275、そしてデイトナとして知られる365 GTB/4など、数々のモデルが誕生したのだ。



シトロエン 水平対向2気筒（1948年）

シトロエン2CVが画期的なクルマであったことは疑いようがない。その魅力の1つは、車体前部に搭載された空冷水平対向2気筒エンジンにある。当初は375ccで登場し、後に425cc、 435cc、そして最終的には602ccへと排気量を拡大した。このエンジンは、アミ、ヴィザ、メアリ、ディアーヌ、ビジュー、アカディアーヌにも搭載されている。



ジャガーXK（1948年）

1948年のジャガーXK120で初登場したXK直列6気筒エンジンは、Eタイプ、XJ、 Cタイプ、Dタイプ、Mk1/Mk2などに搭載された。排気量は2.4Lから4.2Lまで。XKエンジンはル・マンで5度の勝利をもたらし、1992年まで現役で使用されていた。生産台数は約70万台に達する。



BMC Aシリーズ（1951年）

半世紀（1951年〜2000年）にわたって生産されたAシリーズエンジンは、オースチンA30で初めて採用されて以来、モーリス・マイナー、オースチン・ヒーレー・スプライト、MGミジェット（写真）、モーリス・マリーナ、オースチン・メトロ、そしてミニなど、数多くのモデルに搭載されている。

Aシリーズエンジンはチューニングが容易で、排気量は803cc〜1275ccが用意された（1380ccまで拡張可能）。数えきれないほどのレーサーを含む、何百万人ものドライバーに愛されてきた。



シボレー・スモールブロックV8（1954年）

シボレーが1954年にスモールブロックV8を発表した際、2003年まで合計1億台以上を生産することになるとは予想していなかっただろう。スモールブロックという名称は、サイズに由来する。シボレーのビッグブロックエンジンよりはるかに小型だが、排気量は4.3〜6.6L（262〜400立方インチ）と幅広く設定されていた。適切にメンテナンスすれば数十万km走れる。



フェラーリ V6（1958年）

コロンボ設計のV12が華々しくデビューしてからわずか10年余り後、フェラーリはヴィットリオ・ヤーノ（1891〜1960年）設計の2.0L V6を発表した。1958年に初公開され、1959年からレース活動が始まり、1967年にディーノ206 GTで初めて市販車に搭載された。ディーノ206 GTではアルミ製ブロックを採用しているが、1969年に排気量を2419ccに拡大し、ディーノ246 GTの登場に合わせて鋳鉄製ブロックに変更した。



ロールス・ロイス V8（1959年）

1959年に排気量6230ccの形で登場したロールス・ロイスのV8は、シルバークラウドとベントレーS2に搭載された。1970年には排気量が6750ccに拡大され、その後半世紀にわたり生産が続けられた。柔軟性と圧倒的なトルクを兼ね備えており、手入れさえ行き届けば長大な走行距離にも耐えられる。このエンジンは、2020年にベントレー・ミュルザンヌとともに幕を閉じた。



フォード・スモールブロックV8（1961年）

フォードは長年数多くのV8エンジンを生産してきたが、ここでは1961年に登場したスモールブロックから紹介しよう。このエンジンは、1964年の発売時にマスタングに搭載されたものだ。

カナダのオンタリオ州で生産されたユニットは「ウィンザー」の愛称で呼ばれ、1969年から米オハイオ州で生産が始まったものは「クリーブランド」と呼ばれる。クリーブランドは1982年に生産終了となったが、スモールブロック自体は2000年まで生き残った。



ロータス・ツインカム（1962年）

ロータスは1973年にオールアルミ製907ツインカムエンジンを発表したが、ここで取り上げるのはオリジナルのツインカムだ。フォード・アングリア105Eの鋳鉄製ブロックを基に、ロータスは独自のツインカムアルミヘッドを開発。1.5Lまたは1.6Lの傑作エンジンが誕生した。1962年にエランに搭載されて市販デビューを果たした。ビッグバルブ仕様の1.6L版は最高出力128psを発生し、ロータス・コルティナにも搭載された。



ランボルギーニV12（1963年）

1963年にランボルギーニが初めて世に送り出したのは、ジョット・ビッザリーニ（1926〜2023年）設計の3465cc V12エンジンを搭載した350 GTVだ。ミウラ（写真）、カウンタック、ディアブロ、ムルシエラゴをはじめとする数々のGTモデルに搭載され、2011年のアヴェンタドールまで現役だった。最終的に排気量は6.5Lまで膨れ上がっていた。



ポルシェ 空冷水平対向6気筒（1963年）

ポルシェの空冷水平対向6気筒は35年（1963〜1998年）という驚異的な期間にわたって生産された、996型まですべての911に搭載された。当初の排気量はわずか2.0Lだったが、1969年に2.2Lへ、その後3L、最終的にはターボチャージャー付きで3.3Lへと拡大した。さらなるパワーを求めて水冷式に取って代わられるまで、この空冷6気筒は使用され続けた。



AMC/ジープの6気筒（1964年）

AMCが1964年に直列6気筒エンジンを発表した際、40年以上も生産が続くとは予想していなかっただろう。当初は3.8L（232立方インチ）だったが、1年以内に3.3L（199立方インチ）バージョンが登場した。1987年にクライスラーがAMCを買収した際、この直列6気筒エンジンも引き継がれ、2006年に生産終了するまで複数のジープモデルに採用された。壊れにくいタフさが高く評価されているエンジンだ。



クライスラー・ヘミ（1966年）

クライスラーは3種類のヘミエンジンを生産したが、ここで注目するのは第2世代（1966〜1971年）だ。ヘミという名は半球形の燃焼室設計に由来する。NASCARの規則で1気筒当たり2つのバルブしか装着が認められなかったため、クライスラーは可能な限り大きなバルブを収めるべくこの形状を選んだのだ。



フィアット・ツインカム（1966年）

元フェラーリの技術者アウレリオ・ランプレディ（1917〜1989年）が設計したツインカムエンジンは、1970〜1980年代のフィアット、アルファ・ロメオ、ランチアの数多くのモデルに採用された。1966年、排気量1297ccのユニットがフィアット124に初搭載され、かの伝説的なランチア・インテグラーレ（写真）にも搭載された。

（翻訳者注：この記事は「中編」へ続きます。）



