本仮屋リイナ、サイズアウトした娘の麦わら帽子を“かごバッグ”にリメイク「すごいですね！」「そうきたか！」
俳優・本仮屋ユイカ（38）の妹でフリーアナウンサーの本仮屋リイナ（34）が27日、自身のインスタグラムを更新。長女（6）の麦わら帽子を使用した“リメイク品”を紹介した。
【写真】「そうきたか！」本仮屋リイナが披露した麦わら帽子をリメイクした“かごバッグ”
リイナは「小さくなった麦わら帽子が、うさぎちゃんカゴに生まれ変わりました サイズアウトしても終わりじゃなくて、形を変えて、また娘のそばに置いてもらえるの、うれしいな」とつづり、うさぎのぬいぐるみが入った麦わらのかごバッグを披露。2、3枚目には、その麦わら帽子をった長女の写真も公開した。
思い出が詰まったリメイク品に、「すごいですね！ 麦わら帽子も喜んでいます！」「ほっこり、癒されますね」「そうきたか！上手いリメイクですね」「お気に入りがずっとそばにいてくれる 嬉しいね」「SDGsだね！」などのコメントが寄せられている。
リイナは2016年に結婚が報じられ、17年2月に第1子男児の出産をインスタグラムで報告。19年5月に第2子女児の出産を報告し、昨年12月30日には第3子の妊娠を報告している。
【写真】「そうきたか！」本仮屋リイナが披露した麦わら帽子をリメイクした“かごバッグ”
リイナは「小さくなった麦わら帽子が、うさぎちゃんカゴに生まれ変わりました サイズアウトしても終わりじゃなくて、形を変えて、また娘のそばに置いてもらえるの、うれしいな」とつづり、うさぎのぬいぐるみが入った麦わらのかごバッグを披露。2、3枚目には、その麦わら帽子をった長女の写真も公開した。
リイナは2016年に結婚が報じられ、17年2月に第1子男児の出産をインスタグラムで報告。19年5月に第2子女児の出産を報告し、昨年12月30日には第3子の妊娠を報告している。