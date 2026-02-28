バーガーキング、商品価格改定 ワッパー＆ワッパーJr.などバーガー30商品 2・27付
ビーケージャパンホールディングスは、2月27日より「バーガーキング」の商品価格改定を実施した。
【画像】バーガーキングこれまでの店舗数推移 2025年末で「337店舗」に
同ブランドサイトに、2月20日付で「商品価格改定のお知らせ」を掲載。「2月27日（金）より、全国のバーガーキング店舗にて商品の価格改定を実施いたします」と案内した。
「これまで、原材料費や物流費、エネルギーコストなどの上昇、さらに為替変動の影響に対し、さまざまな企業努力を重ねることで、商品価格の維持に努めてまいりました。しかしながら、これらのコスト上昇は継続しており、当社の努力だけでは現在の価格を維持することが困難な状況となっております」とし、「社員・スタッフが安心して働ける環境を守り、昨今の物価上昇に対応するとともに、何よりも、今後もお客様に安全で高品質な商品を安定的に提供し続けるため、商品価格を改定いたします」と説明。
その上で「100%ビーフパティを使用した本格バーガー『ワッパー』を中心に、お客様に安全で高品質な商品を安定的に提供し続けられるよう努めてまいります。引き続きご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます」と呼びかけている。
【価格改定概要】
改定日：2026年2月27日（金）
対象店舗：バーガーキング 337店舗
※2026年2月27日（金）時点、予定
※東京競馬場店、栂池雪の広場店、京都競馬場店は特別仕様メニューのため対象外。
対象商品：バーガー30商品
ワッパーサイズ：約4%〜10%
ワッパーJr.サイズ 他：約3%〜13%
【画像】バーガーキングこれまでの店舗数推移 2025年末で「337店舗」に
同ブランドサイトに、2月20日付で「商品価格改定のお知らせ」を掲載。「2月27日（金）より、全国のバーガーキング店舗にて商品の価格改定を実施いたします」と案内した。
「これまで、原材料費や物流費、エネルギーコストなどの上昇、さらに為替変動の影響に対し、さまざまな企業努力を重ねることで、商品価格の維持に努めてまいりました。しかしながら、これらのコスト上昇は継続しており、当社の努力だけでは現在の価格を維持することが困難な状況となっております」とし、「社員・スタッフが安心して働ける環境を守り、昨今の物価上昇に対応するとともに、何よりも、今後もお客様に安全で高品質な商品を安定的に提供し続けるため、商品価格を改定いたします」と説明。
【価格改定概要】
改定日：2026年2月27日（金）
対象店舗：バーガーキング 337店舗
※2026年2月27日（金）時点、予定
※東京競馬場店、栂池雪の広場店、京都競馬場店は特別仕様メニューのため対象外。
対象商品：バーガー30商品
ワッパーサイズ：約4%〜10%
ワッパーJr.サイズ 他：約3%〜13%