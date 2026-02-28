イタリア北部ミラノで路面電車が脱線後建物に衝突し、2人が死亡39人がけがをしました。運転士は事故直後、「気分が悪くなった」と話していたということです。

【映像】脱線し建物に衝突した路面電車（実際の様子）

現地メディアによりますと27日午後4時ごろ、ミラノ中心部を走行中の路面電車が脱線し、線路脇のレストランが入る建物に衝突したということです。

この事故で電車に乗っていたセネガル人の男性（56）と、電車の下敷きになったイタリア人の男性（60）の2人が死亡、39人がけがをしたと伝えています。

在ミラノ日本総領事館によりますと、27日夜現在、日本人の死傷者は確認されていないということです。

事故の瞬間を捉えた映像には、電車が高速でポイントに進入し、横転しそうになりながら建物に衝突する様子が写っています。電車は直前の停留所に停車せず、通常よりも早い速度で走行していたということです。

運転士は事故直後、「気分が悪くなり体調をくずした」と話していたということです。

ミラノ市長は「事故を起こした車両は最新型だった。運転士は勤務開始から1時間ほどで経験も豊富だった」と述べました。

現地警察は過失致死傷の疑いで捜査しています。

ミラノ・コルティナオリンピックは今月22日に閉幕したばかりで、来月6日からはパラリンピックが開幕予定です。（ANNニュース）