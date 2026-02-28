＜3度目の合格報告＞ママ友からの連絡がしつこくてうんざり。「すごくないよ」って言うのはマズイ？
ママ友との距離感に悩むママは多いのではないでしょうか。とくに子どもの進学や成績などのセンシティブな話題が、関係をこじらせるきっかけになる場合もあります。投稿者さんのお子さんは一般入試で大学を受験するそうですが、ママ友のお子さんは推薦で合格したようで……。
『うちの子の高校だとみんな滑り止めで受けるような大学に、「子どもが推薦で受かった！」と報告してくるママ友。「そうなんだ〜」と聞き流したけど、しつこくてうんざりしている。「別にその大学ならすごくないよ」って言い返していいと思う？』
一度ちゃんと「おめでとう」と伝えたら満足するのでは
『何度も同じ報告をされて面倒なのは分かるけど、1回くらい一緒に喜んであげたらママ友も気が済むんじゃないの？』
『子どもの高校が違うママ友なのに、何回も会う関係なんだ。だったらなおさら、「おめでとう、よかったね」でいいんじゃないの？』
『私もそういうことがあったけど、「よかったね！ おめでとう！」って言ったよ。学校生活を頑張ってきたんだろうし、合格は合格だし。落ち込みながら不合格の報告されるよりはマシかと』
ママ友からの報告を聞き流しているという投稿者さん。まず寄せられたのは、こういったアドバイスでした。ママ友から何度も報告されているとのことですが、ママ友は投稿者さんからの「おめでとう」の一言を待っているのかもしれません。「高校のレベルがそんなに違うなら、気にせずおめでとうと言えそうだけれど……」といったコメントもありました。たしかに本当に比較にならないレベルであるなら、合格報告されてもなんとも思わないのではないでしょうか？
なぜ他人の合格を喜べないのか気になる……マウントの匂いも？
『投稿者さんのお子さんはこれから一般入試なのかな？ あんまりピリピリしないほうがいいよ』
『相手を下に思う気持ちと早く受験が終わったことが羨ましい気持ちと、ごちゃまぜだね』
『あなたがママ友の子を見下しているだけじゃないの？ 子どもを偏差値でしか評価できないなんて、残念ですね』
投稿者さんがママ友のお子さんの合格を素直に喜べていない状況と、合格した大学を貶すような内容の投稿に疑問を持つママたちからのコメントも複数寄せられていました。なかには「あなたも、お子さんより上の大学を受験した人には合格の報告ができないね」「投稿者さんにマウント気質があるのでは」などと厳しい指摘も……。たしかにママ友が3回も報告をしてきたことはイラっとするかもしれませんが、だからといってママ友のお子さんの頑張りを否定する必要はありませんよね。
こういったコメントに対して、投稿者さんから返答がありました。
『私が大人げないのかもしれませんが、そのママは家が近所で下の子の学校が同じで付き合いがあります。受験のこと以外でこんなに相手に嫌な気持ちを抱いたことはありませんでした。「推薦入試で早く入試を終えた子が偉い、一般入試の子はそうではない」みたいな言い方にイラッとしています』
こちらのコメントから察するに、おそらくママ友と会いたくて会っているというよりは、顔を合わさないわけにもいかない状況なのでしょう。この投稿者さんの本音に、ママたちからはさらにこんなアドバイスが。
スルーする？言い返す？無難な方法は……
ユニークに返してみては
『毎回、初めて聞いたという反応を返してみたらどうですか？ 「前も言ったじゃん！」って墓穴を掘ってくれるかも』
『「うん知ってる、何回も聞いたよ！」ニコッでいい』
『「うちはこれから一般入試でナーバスな時期なので、少しそっとしておいて」くらいは言ってもいいんじゃない？』
ママ友のお花畑な考え方と配慮のなさを指摘する声も寄せられていました。嬉しさのあまり周りが見えなくなっているのでしょうか。それとも投稿者さんが言うとおり推薦入試で合格した、というマウントなのでしょうか……。一般入試を控えているママに対して、「3回も合格を伝えてくるなんて記憶力に問題があるか、わざとかのどちらか」というママもいました。ならば「何回も聞いたよ！」とズバッと返して、相手の反応を見るのも方法のひとつです。また、受験生をもつ親に対して配慮なく何度も言ってくるような相手であれば、「うちはこれからだから……」と伝えてみてもいいのではないでしょうか。
できる限り距離を取る
『その人と疎遠にはできないの？ いちいち気にしてもストレスが溜まるだけだよ』
『受験が終わるまで、極力話さないようにしたらいいよ。大人なんだから、急いでるフリとかスマホをいじるとかいくらでもできるでしょ』
下のお子さんの関係でつながりもあるようですが、投稿者さんのお子さんの受験が終わるまではなるべく疎遠にする、というのが一番無難な対応かもしれません。どうしても顔を合わせる必要があれば、挨拶だけして忙しい様子を見せ、なるべく会話をしないという方法もありそうです。
何度も合格の報告をしてくるママ友にうんざりしてしまうという今回の投稿。一言「おめでとう」と伝えられたら、ママ友は満足するのではないでしょうか。とはいえ、もし投稿者さんがママ友にマウントを取られていると感じてイラっとしてしまうのであれば、疎遠にしたり、角が立たない程度に上手に言い返してみたり、という対応を考えてみてもいいのかもしれません。入試はお子さんの一大事ですし、何を選ぶかの決断は人それぞれ違います。お互いの決断を否定せず尊重できる関係性でありたいですね。