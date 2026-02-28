ユニクロ「UT」＆「Disney x Formula1」がコラボ！ レーストラックをイメージしたミッキーマウスがモチーフ
「ユニクロ」のグラフィックTシャツブランド「UT」は、ディズニーとFormula1のコラボレーションを象徴するキャンペーン「Fuel the Magic」を記念したコレクションを、3月23日（月）から、全国の「ユニクロ」店舗およびオンラインストアで発売する。
【写真】レーサー姿のミッキーをデザイン！ キッズアイテムもかっこいい
■エネルギーと遊び心を融合
今回登場する「Disney x Formula1 UT」は、レーストラックをイメージしたミッキーマウスの限定モチーフや、世界のレース開催都市名、タイヤの走行痕など、Formula1ファンも楽しめるディテールを取り入れた、サーキットのエネルギーとディズニーの遊び心を融合したコレクション。
メンズは、“Suzuka”や“Spa‐Francorchamps”など有名なレースサーキットを背面にズラリと並べたデザインや、黒地に赤い走行痕をあしらったクールなデザインなど、スポーツ、エンターテインメント、ファッションの境界を超える特別なラインナップがそろう。
またキッズアイテムには、メンズと同デザインのアイテムのほか、レーサーのユニフォームとヘルメットを着用したミッキーマウスがかっこいい1枚も用意。親子でリンクコーデをまとい、一緒にレースを楽しむのはいかがだろう。
