Ì¾¸Å²°¤Ë¤¢¤ë¡ÖÆ£Á°´³³ã¡×¤ØÌîÄ»´Ñ»¡¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡ª ¥·¥®¤ä¥Á¥É¥ê¤ò¤ªÌÜÅö¤Æ¤Ë¡¢¥¿¥«¤ÎÃç´Ö¤Îµû¥Ï¥ó¥¿¡¼¡Ö¥ß¥µ¥´¡×¤Î»Ñ¤â·ã¼Ì¤¹¤ë
¡¡º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡Ø¥È¥ê¥È¥ë¥³¥Ï¥ë ¡ØÌ¾¸Å²°¤Î´³³ã¡Ù¡Ù¤È¤¤¤¦¤µ¤¯¤ì¤µ¤ó¤ÎÆ°²è¤Ç¤¹¡£
Åê¹Æ¼Ô¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ÊÆ°²èÀâÌÀÊ¸¤è¤ê¡Ë
¹Á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç»£¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¼Ô¤Î¤µ¤¯¤ì¤µ¤ó¤¬ÌîÄ»´Ñ»¡¤Ç¸þ¤«¤¦¤Î¤ÏÆ£Á°´³³ã¡£Ì¾¸Å²°¹Á¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿Ìó300ha¤ÎµðÂç¤Ê´³³ã¤Ç¤¹¡£¾±ÆâÀî¡¢¿·Àî¡¢Æü¸÷Àî¤È¤¤¤¦3ËÜ¤ÎÀî¤¬¸ò¤ï¤ë²Ï¸ý¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Þ¤¹¡£ÍÍ¡¹¤ÊÌîÄ»¤ÎÅÏ¤ê¤ÎÃæ·ÑÃÏÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£
¡¡Æ£Á°´³³ã¤ËÅþÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤¯¤ì¤µ¤ó¤Î¤ªÌÜÅö¤Æ¤Ï´³³ã¤Î¾ïÏ¢¤Î¥·¥®¤È¥Á¥É¥ê¡£¤½¤·¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥ß¥µ¥´¤È¤¤¤¦Ä»¡£¥¿¥«¤ÎÃç´Ö¤Ê¤¬¤éµû¤òÀìÌç¤ËÁÀ¤¦ÆÃ²½·¿¤Î¥Ï¥ó¥¿¡¼¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¡£
¡¡¾±ÆâÀî¤È¿·Àî¤Î´Ö¤ÎÃæ½£¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿Ä»¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¤µ¤¯¤ì¤µ¤ó¡£ÆÃ¤ËÂ¿¤¤¹õ¤¤Ä»¤Î·²¤ì¤¬¥¦¤Ç¡¢Çò¤¤Âç¤¤ÊÄ»¤Ï¥ª¥ª¥µ¥®¡¢²èÁü¿¿¤óÃæ¤¢¤¿¤ê¤ÎÌð°õ¤ÎÀè¤Î³¥¿§¤ÎÄ»¤Ï¥¢¥ª¥µ¥®¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¥«¥â¤Î»Ñ¤âÈ¯¸«¡£²èÁü¤Î¥ª¥Ê¥¬¥¬¥â¤Î¥ª¥¹¤Ï¡¢´¨¤¤»þ´ü¤Ë¤ÏÈø±©¤¬¿¤Ó¤Æ¤¯¤ë¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡Ê»£±Æ¤Ï10·î¡Ë¡£
¡¡¥¿¥±¥Î¥³¤ß¤¿¤¤¤Ê¿å¤ØÀø¤ë½Ö´Ö¤â·ã¼Ì¡£
¡¡¤ªÌÜÅö¤Æ¤Î¥·¥®¤È¥Á¥É¥ê¤â¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£¿åºÝ¤Ë¤¤¤ë¾®¤µ¤á¤ÎÄ»¤¿¤Á¤¬¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£²¿¼ïÎà¤«¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Îµ÷Î¥¤Ç¤Ï¸«Ê¬¤±¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¤µ¤¯¤ì¤µ¤ó¤Ï¾ì½ê¤ò°ÜÆ°¡£Àè¤Û¤É¤è¤ê¸«¤ä¤¹¤¯¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸«Ê¬¤±¤ÎÆñ¤·¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¥·¥®¥Á¤òÈ½ÊÌ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤³¤ì¤Ç¤â±ó¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¤³¤Î¸å¤ÏÅ·¸õÉÔÎÉ¤Ë¤è¤êÅ±¼ý¡£Ç¼ÆÀ¤¤¤¯¼Ì¿¿¤ò»£¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤µ¤¯¤ì¤µ¤ó¤Ï¡Ä¡Ä
¡¡¸åÆü¡¢ºÆ¤ÓÆ£Á°´³³ã¤Ø¡£
¡¡¤·¤«¤âÊªÀ¨¤¤ÁõÈ÷¤È¶¦¤Ë¤Ç¤¹¡ª
¡¡Æ±¤¸¥ª¥Ê¥¬¥¬¥â¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤â¤³¤ÎÉÁ¼ÌÎÏ¤Î°ã¤¤¡£¡Ö¶á¤¤¡ª ¶á¤¤¤¾¡ª¡×¤È¶½Ê³¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¥¿¥±¥Î¥³¤¬ÊÂ¤ÖÍÍ»Ò¤ÏÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤Î²Ä°¦¤µ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡800Ð¤Î°µÅÝÅªÄ¶Ë¾±ó¤Ë²Ã¤¨¡¢R10¤ÎAPS-C¥»¥ó¥µ¡¼¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç´¹»»1280ÐÁêÅö¤À¤È¤«¡£¥«¥é¥¹¤ÎÈùÌ¯¤Ê¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤âÈþ¤·¤¯»£¤ì¤ëÀÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¥·¥®¥Á¤Î»Ñ¤â¤³¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¶áÉÕ¤±¤Æ¤â¥·¥®¥Á¤Î¼ï¤ÎÆ±Äê¤ÏÆñ¤·¤¤¤½¤¦¡£¥À¥¤¥¼¥ó¤«¥à¥Ê¥°¥í¤¢¤¿¤ê¤È»×¤¦¤±¤ì¤É¡¢³ÎÄê¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤µ¤¯¤ì¤µ¤ó¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÁ°¤Î¥ì¥ó¥º¤È¤ÏÃÊ°ã¤¤¤À¤È¤«¡£¥«¥ó¥à¥ê¥«¥¤¥Ä¥Ö¥ê¡¢¥¤¥½¥·¥®¡¢¥»¥¤¥¿¥«¥·¥®¤È¼¡¡¹¥«¥á¥é¤Ë¼ý¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤ÏÈô¤ÓÎ©¤Ã¤¿Ä»¤¿¤Á¤¬ÊÂ¤ó¤ÇÃå¿å¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤â»£±Æ¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤Æ°ÊÁ°¤è¤ê¤À¤¤¤Ö¶á¤¤µ÷Î¥¤ÇÄ»¤¿¤Á¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÃÊ¾å¤«¤é¸«²¼¤í¤¹Â¸ºß¤Ëµ¤ÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¡£Çò¤¤´é¤Ë¹õ¤¤Íã¤Ï¡¢Ãµ¤·¤Æ¤¤¤¿¥ß¥µ¥´¤Ç¤¹¡£
¡¡ÂÐ´ß¤ÎÊý¤¬¶á¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤¿¤á¡¢¾¯¤·Êâ¤¤Þ¤¹¤¬¶¶¤òÅÏ¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Àè¤Û¤É¤è¤ê¤Ï¶áÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤â200m¤¯¤é¤¤Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£Ãæ½£¤Ø¤Ï¹Ô¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤³¤ì¤¬¸Â³¦¤Î¶á¤µ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤è¤¯¸«¤ë¤È¥ß¥µ¥´¤¬¤¢¤Á¤³¤Á¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤µ¤¯¤ì¤µ¤ó¡£
¡¡¾ì½ê¼è¤ê¤ÇÁè¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤âÂª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Èô¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤ä¤Ï¤ê³¨¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡³ÍÊª¤òÊá¤Þ¤¨¤¿¥ß¥µ¥´¤âÅÐ¾ì¡£¤½¤ÎÂ¤Ë¤Ä¤«¤ó¤Àµû¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤µ¤¯¤ì¤µ¤ó¤Ï10±©°Ê¾å¤Î¥ß¥µ¥´¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤½¤¦¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤ë¤Î¤ËÁ°²ó¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤È¼Ì¿¿¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä¡Ä
¡¡¼Â¤ÏÁ°²ó¤â¤Á¤ã¤ó¤È¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¡¡¸«´·¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤Æ¤â¸«¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ÁõÈ÷¤òÀ°¤¨¤ÆºÆ¤ÓÄ©¤ó¤À´³³ã¤Ç¤ÎÌîÄ»´Ñ»¡¡£¤½¤Î¾ÜºÙ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤¿¤ì¤¿Êý¤Ï¤¼¤ÒÆ°²è¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¼è¤ê¾å¤²¤¿°Ê³°¤Ë¤âÄ»¤¿¤Á¤ÎÀÅ²è¤äÆ°²è¤¬¼ý¤á¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ëÄ°¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¦¤Ø¡¼¡¢´³³ã¤Ê¤ó¤«¤¢¤ë¤ó¤À
¡¦¤¹¤´¤¯¤¹¤´¤¤
¡¦¤«¤ï¤¤¤¤
¡¦³¤Ä»¡¢¥·¥®¥Á¤ÏËâ¶¤è¤Ê
¡¦¤Ê¤ó¤«¤´¤Ã¤Ä¤¤¤Î½Ð¤¿¡¼w
¡¦ÁÇÀ²¤é¤·
¡¦¤ä¤Ã¤Ñ¤³¤Î¤¯¤é¤¤¤Î¥ì¥ó¥ºÍß¤·¤¯¤Ê¤ë¤è¤Í