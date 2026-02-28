²ÏÂ¼Í¦µ±¡¡11ÆÀÅÀ19A¤ÇG¥ê¡¼¥°3ÀïÏ¢Â³¥À¥Ö¥ë¥À¥Ö¥ë¡ª¾×·â¤Î¸ÔÈ´¤¥Ñ¥¹Ï¢È¯¤ÇÅÏÊÆ¸åºÇÂ¿¥¢¥·¥¹¥È¹¹¿·
¡¡¡þNBA¡¦G¥ê¡¼¥°¡¡¥Ö¥ë¥º121¡Ý106¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¡Ê2026Ç¯2·î27Æü¡Ë
¡¡¡¡NBA¥Ö¥ë¥º¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¥¦¥£¥ó¥Ç¥£¥·¥Æ¥£¡¦¥Ö¥ë¥º¤Î²ÏÂ¼Í¦µ±¡Ê24¡Ë¤¬27Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö28Æü¡Ë¤Ë¥á¥¤¥ó¡¦¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹Àï¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¸ÔÈ´¤¥Ñ¥¹¤Ê¤ÉÅÏÊÆ¸åºÇÂ¿19¥¢¥·¥¹¥È11ÆÀÅÀ¤Ç3ÀïÏ¢Â³¥À¥Ö¥ë¥À¥Ö¥ë¤òÃ£À®¡£¥Á¡¼¥à¤â2Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡3ÀïÏ¢Â³¥À¥Ö¥ë¥À¥Ö¥ë¥À¥Ö¥ë¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤³¤Î°ìÀï¡£Âè1Q»Ä¤ê10Ê¬22ÉÃ¤Ë¥ì¥¤¥¢¥Ã¥×¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤Æ½éÆÀÅÀ¡£»Ä¤ê8Ê¬58ÉÃ¤Ë¤Ï½é¥¢¥·¥¹¥È¤â·è¤á¤¿¡£»Ä¤ê6Ê¬56ÉÃ¤Ç°ìÃ¶¥Ù¥ó¥Á¤Ë²¼¤¬¤Ã¤¿¡£»Ä¤ê3Ê¬27ÉÃ¤«¤é¥³¡¼¥È¤ËÌá¤ë¤È¡¢»Ä¤ê2Ê¬25ÉÃ¤Ç¥ì¥¤¥¢¥Ã¥×¥·¥å¡¼¥È¤ò±é½Ð¤·¤¿¡£»Ä¤ê59ÉÃ¤Ë¤Ï3P¥·¥å¡¼¥È¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·¤¿¡£»Ä¤ê6ÉÃ¤Ë¤â¥¢¥·¥¹¥È¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡Âè2Q¤â°ú¤Â³¤½Ð¾ì¡£³«»ÏÁá¡¹¤Ëº¸¥µ¥¤¥É¤Ç¥Õ¥§¥¤¥À¥¦¥§¥¤¥·¥å¡¼¥È¤òÄÀ¤á¤ë¤È¡¢»Ä¤ê11Ê¬12ÉÃ¤Ë¤Ï¥ì¥¤¥¢¥Ã¥×¥·¥å¡¼¥È¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·¤¿¡£»Ä¤ê10Ê¬44ÉÃ¤Ë¤Ï¥É¥é¥¤¥Ö¥¤¥ó¤«¤é¥ì¥¤¥¢¥Ã¥×¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤¿¡£»Ä¤ê10Ê¬19ÉÃ¤Ë¤Ï¥É¥é¥¤¥Ö¥¤¥ó¤«¤éÁê¼ê¤ÎÈ¿Â§¤òÍ¶¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¹¥í¡¼¤ò·è¤á¤¿¡£»Ä¤ê9Ê¬53ÉÃ¤Ë¤ÏÁê¼ê¤Î¸Ô¤òÈ´¤¤¤¿¥Ð¥¦¥ó¥º¥Ñ¥¹¤Ç3P¥·¥å¡¼¥È¤ò±é½Ð¤¹¤ë¤È¡¢»Ä¤ê9Ê¬18ÉÃ¤Ë¤Ï3P¥·¥å¡¼¥È¤ò±é½Ð¤·¤ÆÏ¢Â³¥¢¥·¥¹¥È¤ò·è¤á¤¿¡£»Ä¤ê8Ê¬48ÉÃ¤Ç°ìÃ¶¥Ù¥ó¥Á¤Ë²¼¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ä¤ê6Ê¬53ÉÃ¤«¤é¥³¡¼¥È¤ËÌá¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤°¤Ë¥ì¥¤¥¢¥Ã¥×¥·¥å¡¼¥È¤ò±é½Ð¡£¤µ¤é¤Ë»Ä¤ê6Ê¬4ÉÃ¤Ç¤Ï¥Î¡¼¥ë¥Ã¥¯¥Ñ¥¹¤Ç¥ì¥¤¥¢¥Ã¥×¥·¥å¡¼¥È¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·¤¿¡£»Ä¤ê5Ê¬37ÉÃ¤Ë¥À¥ó¥¯¥·¥å¡¼¥È¤ò±é½Ð¤¹¤ë¤È¡£»Ä¤ê5Ê¬9ÉÃ¤Ë¤â¥¢¥·¥¹¥È¤ò·è¤á¤ÆÁ°È¾¤À¤±¤Ç11¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡Âè3Q¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é½Ð¾ì¡£³«»ÏÁá¡¹¤Ë¥Î¡¼¥ë¥Ã¥¯¥Ñ¥¹¤Ç3P¥·¥å¡¼¥È¤ò±é½Ð¡£¤µ¤é¤Ë»Ä¤ê10Ê¬36ÉÃ¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¸Ô¤òÈ´¤¤¤Æ¸å¤í¤«¤éÁö¤Ã¤Æ¤¯¤ëÌ£Êý¤Ø¥Ð¥Ã¥¯¥Ð¥¦¥ó¥º¥Ñ¥¹¤Ç¥¢¥·¥¹¥È¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë»Ä¤ê9Ê¬47ÉÃ¤«¤é2Ï¢Â³¥¢¥·¥¹¥È¤ò·è¤á¤¿¡£»Ä¤ê7Ê¬34ÉÃ¤Ë¤â3P¥·¥å¡¼¥È¤ò±é½Ð¤·¤Æ¡¢»Ä¤ê6Ê¬57ÉÃ¤Ç°ìÃ¶¥Ù¥ó¥Á¤Ë²¼¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ä¤ê3Ê¬16ÉÃ¤«¤é¥³¡¼¥È¤ËÌá¤ë¤È¡¢»Ä¤ê36ÉÃ¤Ç¥È¥Ã¥×¤«¤é3P¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤Æ3Ï¢Â³¤Î¥À¥Ö¥ë¥À¥Ö¥ë¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ½ªQ¤âÀª¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»Ä¤ê4Ê¬28ÉÃ¤Ë¤Ï¹ë²÷¤Ê¥À¥ó¥¯¥·¥å¡¼¥È¤ò±é½Ð¤·¤Æ¡¢ÅÏÊÆ¸åºÇÂ¿¥¢¥·¥¹¥È¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£»Ä¤ê3Ê¬43ÉÃ¤Ë¤â3P¥·¥å¡¼¥È¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·¤¿¡£»Ä¤ê1Ê¬40ÉÃ¤Ë¤Ï¹ë²÷¤Ê¥¢¥ê¥¦¡¼¥×¥À¥ó¥¯¤ò±é½Ð¤·¤¿¡£
¡¡²ÏÂ¼¤Ï33Ê¬½Ð¾ì¤ÇÅÏÊÆ¸åºÇÂ¿19¥¢¥·¥¹¥È11ÆÀÅÀ4¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ç3ÀïÏ¢Â³¥À¥Ö¥ë¥À¥Ö¥ë¤âÃ£À®¡£¥·¥å¡¼¥È¤Ï¥Á¡¼¥àºÇÂ¿20ËÜ»îÅê¤Ç4ËÜÀ®¸ù¡£3P¥·¥å¡¼¥È¤Ï6ËÜ»îÅê¤âÀ®¸ù¤Ï¤ï¤º¤«1ËÜ¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¡£