¡¡½÷Í¥¤Î¹âÅÄ²ÆÈÁ¤¬´Ú¹ñ¤Î£·¿ÍÁÈÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦£Ð£Å£Î£Ô£Á£Ç£Ï£Î¤Î¥Û¥ó¥½¥¯¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î£Î£Ï£Á¤È¶¦¤Ë¡¢£³·î£²£·Æü£±£·»þ¤«¤éÇÛ¿®¤µ¤ì¤ëÆü´Ú¶¦Æ±À©ºî¤Î½Ä·¿¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¡Ö´Ú¥É¥é¤ß¤¿¤¤¤ÊÈà¤È»ä¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡µ÷Î¥¤¬¶á¤¹¤®¤ëÇ¯²¼¤Î´Ú¹ñÃË»Ò¡¢ÉÔ´ïÍÑ¤Ê¤¬¤é¤âÀ¿¼Â¤ÊÍÄ¤Ê¤¸¤ß¡£¤½¤Î´Ö¤ÇÍÉ¤ìÆ°¤¯£²£¹ºÐ½÷À¤Î´¶¾ð¤ò¼´¤Ë¡¢¶»¤¬¹âÌÄ¤ë½Ö´Ö¡¢»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ìÌÌ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¡ÖÎø¡×¤È¡Ö¿ÍÀ¸¡×¤ÎÁªÂò¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¶¦´¶¤È¤È¤¤á¤¤¬¸òº¹¤¹¤ë¿·´¶³Ð¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤À¡£
¡¡¹âÅÄ¤Ï°ì¿Í¤¤ê¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤È¤È¤â¤Ë²á¤´¤·¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê»ä¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¡¢´Ú¥É¥é¤ß¤¿¤¤¤ÊÎø¤¬µ¯¤¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¤Çº¤à£²£¹ºÐ¤Î£×£Å£Â¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡¦ÄÇÌ¾¥â¥«¤ò±é¤¸¤ë¡£¡Ö´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤Æ¤ë¤È¡¢Æ´¤ì¤ä¤È¤¤á¤¡¢Ì´¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤Ï¸«´·¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÅÐ¾ì¿ÍÊªÃ£¤Ëµ¤ÉÕ¤±¤ÐË×Æ¬¤·¤Æ¤¤¤Æ´¶¾ð°ÜÆþ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤â¤Î¤¹¤ó¤´¤¯¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Æ¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯²Ä°¦¤¯¤Æ¡£µ¤¤Å¤±¤Ð¡¢ÀäÂÐ¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¹¤é¤¹¤ó¤Ê¤ê¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤·¡¢¤¢¤ÎÎÌ¤ò¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¸«½ª¤ï¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò·Ð¸³¤·¤¿»ö¤¬¤¢¤ë¿Í¡¢Á´°÷³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡ÖÆüËÜ¤Ç¤â´Ú¹ñ¤Ç¤â¤³¤ÎºîÉÊ¤¬°¦¤µ¤ì¤Æ¤æ¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÄÇÌ¾¤È£Ó£Î£Ó¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿Ç¯²¼¤Î´Ú¹ñ¿ÍÃËÀ¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥ß¥ÌÌò¤ò±é¤¸¤ë¥Û¥ó¥½¥¯¤Ï¡ÖºÇ½é¤Ë¡Ø´Ú¥É¥é¤ß¤¿¤¤¤ÊÈà¤È»ä¡Ù¤Î¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¡¢¥»¥ê¥Õ¤Î£¹£°¡ó°Ê¾å¤òÆüËÜ¸ì¤ÇÏÃ¤¹¤È¤¤¤¦ÅÀ¤¬¡¢¤È¤Æ¤âÄ©ÀïÅª¤Ç¿·Á¯¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¡£¥â¥«¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Çº´Æ£ñ¥ÂÀÌò¤Î£Î£Ï£Á¤Ï¡Ö½Ð±é¤Î¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤«¤é¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¡Ø´Ú¥É¥é¤ß¤¿¤¤¤ÊÈà¤È»ä¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Î°ÕÌ£¤¬¡¢²ó¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¤É¤ó¤É¤óç¥¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤¡¢¼«Á³¤È°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯ºîÉÊ¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£