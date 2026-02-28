「当社としては事案の重大性を鑑みた厳しい立場に変わりはありませんが、心から反省されていると受け止めました」

2月16日、日本テレビの定例記者会見で、こう語ったのは福田博之社長（64）。複数のコンプライアンス違反で同局放送の『ザ!鉄腕!DASH!!』を降板した元TOKIO・国分太一（51）と、2人きりで面会したことを明かした。

日テレが「鉄腕DASH」から国分の降板を発表したのは、昨年6月20日のこと。国分は同日中に無期限の活動休止を発表し、わずか5日後にはTOKIOも解散。しばらく表舞台から姿を消していた国分だが、昨年11月26日に謝罪会見を開いたことを機に騒動は収束に向かった。

「日テレは一貫して国分さんのコンプラ違反の詳細を公表しておらず、国分さん本人にも明かしていません。そうした対応をめぐり、国分さん側は日弁連に人権救済を申し立てていました。さらに謝罪会見では、問題視された自身の行いについて“答え合わせをしたい”とも主張。

昨年12月に元メンバーの松岡昌宏さん（49）が『週刊文春』と『週刊新潮』の取材に応じ、日テレ側の対応に不信感を露わにしたことも波紋を広げました。ですが、松岡さんの日テレへの働きかけもあり、今年2月に入ってから和解に転じたのです」（芸能関係者）

国分も12日に公表した声明で、福田氏と面会したことを告白。直接謝罪する機会を得られたこともあり、人権救済の申し立ては行わない意向を示していた。

■「家族との絆は深まっている」報道も…騒動収束によって生じた変化

日テレ側と和解したものの、いまだ平穏な日常には戻っていないようだ。福田社長は定例会見のなかで、こんな発言もしていた。

「この状況下で日常を失い辛い思いをされているご家族については、感謝の言葉を繰り返し述べていらっしゃいました」

昨年10月には国分の代理人弁護士・菰田優氏も、記者会見のなかで「（国分が）自宅にも住めない状況なので、別のところに住居を確保して、ご家族で一緒にいるっていう風に聞いています」と明かしていた。

いっぽう国分は翌11月に開いた謝罪会見で、「この場をお借りして、私事ではありますが、家族にも一言伝えさせてください。妻と子供には、ただただ申し訳ない気持ちでいっぱいです」と言及。家族との距離を感じさせる発言だったが、菰田氏は本誌の取材に「ちゃんと（家族との）意思疎通はできております」と国分と家族の様子について明かしていた。

さらに2月26日配信の「デイリー新潮」では、国分が家族と一緒に宿泊施設で暮らしていると、記事内で事情を知る関係者が証言。さらに同関係者は、《外出時には奥さんが車の運転役を買って出るなど、多忙だった騒動以前よりも家族との絆は深まっていると聞いています》とも伝えていた。

騒動によって日常は一変したものの、家族との距離は縮まっているという国分。プライベートでは’15年に元TBS局員だった3歳年下の妻・A子さんと結婚し、現在9歳と7歳の娘を持つ父でもある。

結婚によって2人の愛娘が誕生し、オフの日は家族団らんを楽しむのが至福の喜びだったようだ。しかし子煩悩な反面、夫婦生活においては“亭主関白”な一面も持ち合わせていたという。

「A子さんは専業主婦として家庭を切り盛りしていましたが、国分さんが干渉することもしばしば。国分さんといえば、1本600万円を超える高級腕時計を購入するなど趣味にお金をかけることでも知られています。ですがA子さんの買い物は“許可制”で、彼女が何か物を買うときには、“これほんとに必要なの？”と問い詰めることもあったとか。

また、国分さんはコンビニのレシート1枚まで保管し、税理士に渡しているそうで、A子さんにも同じことを要求していたといいます。そうした制約があったためか、A子さんが着ている服はセール品やファストファッションばかりだったそう。外出時のメイクも、芸能人の妻とは思えないほどシンプルでしたね」（国分の知人）

■コンプラ違反騒動後は妻子を“隔離”、妻の再就職には反対も

そんな妻との関係性は、自身にコンプライアンス違反が発覚した後も平等ではなかったようだ。

前出の国分の知人は、こう続ける。

「国分さんは日テレから降板を通達された翌日に、妻子が自宅を出るかたちで別居を決断。騒動について夫妻が十分に話し合う時間はなく、世間から厳しい目で見られる状況下で“妻子に迷惑をかけたくない”と必死だったといいます。A子さんは窮地に立たされた夫と正面から向き合いたかったそうですが、事態を把握しきれないまま別居することに戸惑っていたみたいです」

さらに国分が下したジャッジは、“妻子の隔離”だけではなかったという。

「騒動を深く反省した国分さんは、家族には“迷惑をかけてしまった”と謝罪したと聞きました。それを受けたA子さんは、娘さん2人が小学生になったこともあり、“また働きたい”という希望を伝えたそうですが、国分さんが妻の社会復帰に賛同することはなかったといいます。とはいえ、これも自分が世間から非難されているなか、人前に出ることでA子さん自身がバッシングや心ない言葉をかけられることを心配してかもしれません。

ただ、現在はA子さんが送迎してくれるなど、国分さんが頼りにしていることは確か。いまだ自宅には戻れずとも、一度は“隔離”していた家族とまとまるなど、騒動のなかで考えに変化が生じたのでは。これまでのような“亭主関白”めいた振舞いも、変わっていくかもしれません」（前出・国分の知人）

騒動を乗り越え、国分の身の回りには再起を後押ししてくれる“変化”が起きているのかもしれない。