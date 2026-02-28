夕刊紙・日刊ゲンダイで数多くのインタビュー記事を執筆・担当し、現在も同紙で記事を手がけているコラムニストの峯田淳さんが俳優、歌手、タレント、芸人ら、第一線で活躍する有名人たちの“心の支え”になっている言葉、運命を変えた人との出会いを振り返る「人生を変えた『あの人』のひと言」。第57回は落語家・立川談志さん。破天荒な人生がよく語られますが、お弟子さんとのホッコリするエピソードを。

【写真4枚】混迷する今の世の中を、談志だったらどう斬るか？ 煙草を手に熱く語る姿

「叱る、褒める、教える」は三位一体

暴挙とわかった上で、立川談志について書いてみようと思う。

弟子の立川談慶でさえ、著書『天才論 立川談志の凄み』（PHP新書）で〈さて、そんな師匠・談志の天才論を記してみます。神をも恐れぬ暴挙ではありますが…〉と序論で書いているように、百年、いや千年早いと言われるのは先刻承知。筆者なりに談志が弟子を怒ったり褒めたりした言葉、それは「ハートウォーマー」（談慶）で、実は人情家だった面にだけスポットを当ててみたい。

弟子には厳しいけれど…情の人だった

談志の場合、叱る、褒める、教えるは別々のことではなく表裏、いや三位一体、同義語だったのではないか。前掲書にこんなエピソードが載っている。

談慶が談志をのせて車を運転していた。車両通行止めになっている右折道路に差しかかった時に、右折が近道だと談志に言われ、仕方なく従ったという。ところが、案の定、警察に呼び止められた。そこからが秀逸だ。

〈師匠は後部座席から私の頭を叩きながら、

「すみません、こいつが大丈夫だと言ったもんで。だから言っただろ、ここは通っちゃいけないって！」

警察官も、相手が生の立川談志と知って驚き、笑みさえ浮かべながら、

「まあまあまあ、仕方ないですよね。じゃあ誘導しますから、バックで出て行ってください」

…彼らが去って行ったのを見届けながら〉

そして、こう言ったそうだ。

「いいか、警察官には、逆らうな。仲良くしとけ」

まるでコントのオチみたいだが、含蓄ある処世術になっているのはさすが。怒っているのか、教えているのか、開き直りか。それでも説いたのは世の道理だ。

談志に弟子入りし、その後、ビートたけしの弟子になってたけし軍団入りしたダンカン（当時は立川談かん）は本人曰く「不肖の弟子」。「ダンカンの笑撃回顧録」という連載を長くやっていただいたが、数々の失敗談にはそれこそ衝撃を受けた。

「金魚の鉢に洗剤を入れたり、植木泥棒したり、揚げ句の果てには師匠の大切な着物を羽織っての一人大宴会を催したり」……その中で、植木騒動は〈弟子も弟子なら師匠も師匠の遠き昭和の物語〉として綴ってもらった。

ある日、ダンカンは談志に庭の草むしりを命じられた。「お前が草だと思ったら抜け」と言われたのだが、師匠への日頃のモヤモヤを晴らそうと、庭の植木まで根っこから引っこ抜いた。帰宅してそれを見た談志に「バカ野郎、だれが植木を抜けって言ったー!!」と烈火のごとく怒られた。

それをリカバーするために何をやったのか？

近所には植木屋がいくつかあり、「立派な植木、何本も抜いてきました」と、師匠に詫びを入れるとともに報告した。談志といえども、さすがに虚を突かれたに違いなく、こう叫んだそうだ。

「おまえ…植木を…でかしたア!!」

談志としても、この時ばかりは、意表を突く“力技”で応戦した弟子を、褒めるしかなかったといったところか。ダンカンは最後、「植木屋さん、スミマセンでした」と締め括った。

「殺しはしませんから」

立川志らくはヨネスケのYouTube「自宅に突撃」に出演した際、談志に叱られたエピソードを披露している。

自宅の掃除が終わって所在なくしていたら、談志に「帰ってもいいぞ」と言われ、帰ろうとしたら怒られた。それが衝撃だった。談志曰く、

「帰ってもいいってことは、いてもいいってことだ。つまりお前は俺といるのを嫌がった。だからもう来なくていい。帰れと言われれば帰るけど、帰ってもいいぞ（は違う）。お前は今、暇そうにしている。やることないんだ。帰ってもいい。（でも）何かやることを探せ」

「それを談志は試すわけです」と志らく。

褒められたのは2回。タメになった言葉は「（何か好きなことがあったら）オーソリティになれ」。

師弟ともに懐メロ好きだが、志らくは師匠以上にのめり込んだ。映画好きも一緒だったが、志らくがハマったのは「男はつらいよ」。何十回も観て第50作「お帰り寅さん」に出演し、著書『決定版 寅さんの金言 現代に響く名言集』（ART NEXT）も出版した。この時には寅さんとマドンナの話などをインタビューさせていただいた。

毒舌家でならした談志の名言、苦言は数々ある。グサッと来るのはこんな言葉か（「天才論 立川談志の凄み」から）。立川流に入門するには両親揃って面接を受ける。談慶が親子そろって面談した時はこう言われた。



「殺しはしませんから」

立川流で二つ目、真打ちとして認めてもらうには歌舞音曲の習得が必須。談慶は二つ目昇進まで9年半かかった。「釣鐘弁慶」を踊って「合格だ」と言われた時には、こう続けた。

「長かったな。カミサンと両親にすぐ電話してやれ」

「気づかれないように、声を殺して泣きました」と談慶。まさにハートウォーマーなエピソードだ。

若い人に希望を

ラストは超越した存在であることを物語るこんな至言を。

談慶が昨年『人生は「割り勘」思考でうまくいく』（かんき出版）を上梓した際に「生きるクスリ」というテーマでインタビューした際のエピソードから。談志は11年に75歳で死去したが、その年まで輝き続けたのに、老害とはいわれなかったのは、若い人に希望を持っていたからだという。

「例えば象徴的なのはキリストの話。キリストはパソコンを扱えなかったけど、後からやってきた今の人は扱えるじゃないかと言っていた。つまり後からやってきた人間の方がすごいと言いたかったわけです。そういうメンタリティを持っていると老害にならない」

談志はキリストをすら喝破していたのかも。

お粗末すぎる一席ということで……。

峯田淳／コラムニスト

デイリー新潮編集部