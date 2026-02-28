井口綾子インタビュー

タレントの井口綾子（28）が昨年10月、自身のSNSで病気を公表した。「子宮頸部高度異形成」と診断され、円錐切除術を受けたという。まだ20代という若さで経験した闘病は、どのようなものだったのか。(全3回の第1回)

【写真】「モッツァレラボディ」と言われたモデルの頃、青学時代には「肩出しドレス」姿も。当時から「美少女」…幼少期、小学、高校の井口綾子

きっかけは、2020年に始まったコロナ禍だった。外出自粛などの生活変化から生理不順になり、生理前の状態が続くことで体重が増えてしまった。それを解消するために、井口は低用量ピルの服用を始めた。

その処方の条件である「半年に一度の血液検査」のために、レディースクリニックへ通うようになった。2024年の春、いつものようにクリニックを訪れた際、医師から「ついでに子宮頸がんの検査も受けませんか」と提案される。

井口綾子

「レディースクリニック系の検診は、女性にとって心理的なハードルがどこか高いものです。私自身、それまではあまり積極的に受けていませんでした。でも、その日はたまたま時間に余裕があって、『やってみようかな』と軽い気持ちで受けました。そうしたら、ひっかかったんです」

検査の結果、異常が見つかり、大きな病院での精密検査を受けることになった。その結果、最初の診断は「子宮頸部中等度異形成」。子宮頸がんの「前段階」ではあるが、この段階では治療の術がなく、経過観察を続けるしかなかった。

「最初の精密検査は、子宮頸がんの検査として受けていたので、『もしかしたら、子宮頸がんになっているのかも』と思って……。もし、がんになっていたら子宮を摘出しなければならないのか、まだ結婚も出産もしていないのに……と、不安が頭の中をぐるぐると回り続けました」

「中等度」だと診断された時は一旦安心したという。しかし治療法があるわけではなく、とにかく元に戻るのを祈るしかない。常に心のどこかに不安を抱えたまま過ごす日々が続いた。

医師からは「進行は遅い病気です」と説明を受けていた。しかし1年後の2025年、定期検診で事態は急転する。「子宮頸部高度異形成」へと進行し、手術が必要だと告げられたのだ。

医師の家族にも相談

提案されたのは、子宮の入り口を円錐状に切り取る「円錐切除術」。この手術は将来、出産となった際、切迫早産のリスクが上昇する可能性もある。

「身近に不妊治療で苦しんでいる人がいたので、その辛さは分かっていました。手術で子供ができにくい体になってしまうのではないか。せっかく授かっても、手術のせいで失ってしまうのではないか。大げさかもしれませんが、女性としての夢を諦めなければならないのか、とも思いました」

すぐに、医師だった叔母と実兄にも相談をした。当初は「出産するまではレーザー治療で様子を見てはどうか」「軽度に戻る可能性もあるから、切らなくてもいいのでは」などの意見もあった。

だが、専門医の判断は厳しかった。レーザーは根本解決にならず、妊娠によるホルモンバランスの変化でがん化が進むリスクがあるというのだ。

「男性の先生の意見だけでなく、結婚や出産のことも踏まえた女性の意見も聞きたいと、最後の一歩まで粘りました。どの先生に聞いても、やはり手術がベストだという結論でした。最終的に、できるだけ短く切りすぎないという条件で、自分の未来を守るために手術を決意しました」

手術は無事に終了。体調は良好で、現在は経過観察中だ。再発の不安をゼロにすることはできないが、「気づけて良かった」という思いを胸に日々を過ごしているという。

ただ、途中、「なぜ私が」と何度も思ったという。健康体で、健康診断で引っかかったこともなかったし、不健康な生活をしていたわけでもない。「何が悪かったんだろう」と考えたこともある。

「中等度の時ももちろん不安だったし、どうなるんだろうという気持ちがありました。でも、健康体だし大丈夫でしょう、まだ、若いし免疫が勝つでしょうと思っていましたが、1年で手術が必要な状態まで進んじゃうんだなと。自分は大丈夫だろうと思っていたけど、そういうことはないんだなと思いました」

一度診断されたら、一生付き合っていかなければならない病気。生理痛になったりしただけで、ネガティブな感情になったりすることもある。だが井口は、心の整理をつけ、前を向こうとしている。

「なっちゃったことはしょうがない。今回は『厄落とし』だったと捉えています。命に関わる病気に早く気づけてよかった。根本的にはネガティブな性格ですが、結果的にポジティブに考え直すことを癖にしています」

井口綾子（いのくち・あやこ）

1997年、神奈川県出身。タレント、モデル。青山学院大学在学中にミス青山準グランプリを獲得。2018年に「週刊プレイボーイ」でグラビアデビュー。バラエティ番組などで活躍する一方、家業の美容室経営にも携わる。

