杜このみ、夫・高安関の誕生日に夫婦2ショット公開「すてきなご夫婦」「お揃いの色のお着物もすてき」
歌手の杜このみ（36）が28日、自身のインスタグラムを更新。「今日は夫のお誕生日です」と夫で大相撲の力士・高安（※高=はしごだか）の誕生日を報告し、夫婦2ショットを公開した。
【写真】「お揃いの色のお着物も素敵」誕生日迎えた高安関＆杜このみの2ショット
高安は現在、3月8日から始まる『令和八年三月場所』に向けて大阪で稽古に励んでいるという。「毎年一緒にお誕生日を家族で過ごす事が出来ないのが寂しい」と心境を吐露しつつも、「いつ、どこにいても家族はひとつ 誰に対しても思いやりと温かさがあって、懐の深い夫をいつも世界一尊敬しています お誕生日おめでとう!!」と愛がこもったメッセージをつづった。
コメント欄には、「高安パパお誕生日おめでとうございます!!」「いつも素敵なご夫婦」「側に寄り添うこのみ様の美しさ」「お揃いの色のお着物も素敵」「二人三脚で三月場所頑張ってくださいね」など、祝福を中心にさまざまな声が寄せられている。
杜と高安は、2020年8月に結婚を発表。21年2月に長女（5）、22年8月に長男（3）が誕生している。
【写真】「お揃いの色のお着物も素敵」誕生日迎えた高安関＆杜このみの2ショット
高安は現在、3月8日から始まる『令和八年三月場所』に向けて大阪で稽古に励んでいるという。「毎年一緒にお誕生日を家族で過ごす事が出来ないのが寂しい」と心境を吐露しつつも、「いつ、どこにいても家族はひとつ 誰に対しても思いやりと温かさがあって、懐の深い夫をいつも世界一尊敬しています お誕生日おめでとう!!」と愛がこもったメッセージをつづった。
コメント欄には、「高安パパお誕生日おめでとうございます!!」「いつも素敵なご夫婦」「側に寄り添うこのみ様の美しさ」「お揃いの色のお着物も素敵」「二人三脚で三月場所頑張ってくださいね」など、祝福を中心にさまざまな声が寄せられている。
杜と高安は、2020年8月に結婚を発表。21年2月に長女（5）、22年8月に長男（3）が誕生している。