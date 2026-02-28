2026年2月28日放送の「ぶらり途中下車の旅」は都営大江戸線の旅。

旅人は、伊野尾慧（Hey! Say! JUMP）。

都営大江戸線

練馬区の光が丘から、六本木・築地・両国などを通り都庁前まで、6の字を描くように走る全38駅、総距離40.7kmの路線。リニアモーターで、急カーブ、急勾配でのスムーズな走行が可能で低騒音化が図られています。

今週の旅人：伊野尾慧（Hey! Say! JUMP）

1990年6月22日生まれ。埼玉県出身。Hey! Say! JUMPのメンバー。

2007年11月14日にCDデビュー。

通算36枚目となるニューシングル『ハニカミ』が2026年2月11日にリリース。

今年で25回目を迎える「ホテルで楽しむひなまつり」。ホテル内には、およそ60人もの人々によって、一つ一つ手作業で縫い上げられた、およそ5000個の「お細工物」がつるされた、「つるし飾り」などが飾られています。

【最寄駅】都営大江戸線「都庁前駅」A1（B1）出口からすぐ

【所番地】東京都新宿区西新宿2-2-1

【電話番号】03-3344-0111

【ホームページ】https://www.keioplaza.co.jp/

【Instagram】https://www.instagram.com/keioplazahotel/

AJIKA Georgian Bistro and Wine Bar（牛込神楽坂駅）

黒海に接する国、ジョージア料理の専門店。チーズをパン生地に包んで焼いた、伝統的な料理「ハチャプリ」などが味わえ、ランチ限定の、舟の形の「アチャルリ・ハチャプリ」は、「クラッシック」、「シュクメルリ」など4種類の味が楽しめます。

【最寄駅】

都営大江戸線「牛込神楽坂駅（B3出口）」より徒歩2分

東西線「神楽坂駅」より徒歩5分

【所番地】東京都新宿区袋町3-6 神楽坂センタービルアネックス 1F

【電話番号】03-6265-0803

【営業時間】

＜月〜木・祝前日＞

11:30〜14:30（L.O.14:00）

17:30〜22:30（L.O.料理21:00 ドリンク22:00）

＜金・祝後日＞

11:30〜14:30（L.O.14:00）

17:30〜22:30（L.O.料理21:30 ドリンク22:00）

＜土・日・祝日＞

11:30〜15:00（L.O.14:30）

17:30〜22:30（L.O.料理21:30 ドリンク22:00）

【定休日】なし

【ホームページ】https://www.8000vintages.jp/bistro-ajika

【Instagram】https://www.instagram.com/ajika_tokyo/

柴田慶信商店 神楽坂店（牛込神楽坂駅）

秋田の大館市に本店を構える、曲げわっぱ専門店。1980年に国の伝統工芸品に指定された「大館曲げわっぱ」が並び、定番の種類豊富なお弁当箱はもちろん、バターナイフ付きのバターケースなども販売しています。

【最寄駅】

都営大江戸線「牛込神楽坂駅」より徒歩6分

東西線「神楽坂駅」より徒歩1分

【所番地】東京都新宿区神楽坂6-26-6

【電話番号】03-6265-0047

【営業時間】11:00〜18:00

【定休日】火

【ホームページ】https://magewappa.com/

【Instagram】https://www.instagram.com/kagurazakashop.shibata/?hl=ja

日本全国から選りすぐったモノを集めるだけでなく、オリジナル商品も作っている、生活雑貨のお店。店内では、イヤリングなどのアクセサリーなど、様々な使い方が出来る、北欧の伝統工芸、「カード織り」の体験もできます。

【最寄駅】都営大江戸線「蔵前駅」から徒歩5分

【所番地】東京都台東区駒形2-1-8 楠ビル1階

【電話番号】03-6231-7795

【営業時間】11:00〜17:00

【定休日】月・火・水

【ホームページ】https://salvia.jp/

【Instagram】https://www.instagram.com/salvia_official/

【X】https://x.com/salvia_official

【特選情報】駒沢パーククォーター地下1階にて3/6(金)〜3/12(木) ポップアップを開催

本業のアパレルで、洋服やインテリアを作る際に出る、大量に廃棄されてしまう布を型抜きして作った、サステナブルなテキスタイルフラワーのお店。花の種類は、およそ30種類。色々な生地の花を組み合わせて、自由なアレンジを楽しむことができます。

【最寄駅】都営大江戸線「国立競技場駅」より徒歩10分

【所番地】東京都渋谷区千駄ケ谷3-19-5 K-2ビル

【営業時間】11:00〜18:00 ※アポイント制です

【定休日】土・日・祝

【ホームページ】https://lovecoofficial.stores.jp/

【Instagram】https://www.instagram.com/loveco.official/

【問い合わせ先アドレス】officialloveco@gmail.com

ソムリエが作る、ワインに寄り添うカレーが味わえるお店。フレンチの技が光る、ワインに合うカレーは、周りにぐるっと、濃厚なマッシュルームソースをかけるスタイルで、おススメのワインとのペアリングが楽しめます。

【最寄駅】

都営大江戸線「国立競技場駅」より徒歩10分

副都心線「北参道駅」より徒歩4分

【所番地】東京都渋谷区千駄ヶ谷4-10-5 Asway Sendagaya B1

【電話番号】03-4400-0156

【営業時間】11:30〜14:30／17:00〜23:30

【定休日】不定休

【ホームページ】https://mine1989wine.com/

【Instagram】https://www.instagram.com/mine_wine_curry/