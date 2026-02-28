中国のSNS・微博（ウェイボー）で日本の物価に関する投稿が話題になっている。

微博で150万超のフォロワーを持つニューヨーク在住のブロガーは26日、「日本の物価はここまでになったのか？」とつづり、「今日の夕方、ニューヨークに戻る予定。昼はホテル近くのレストランで軽く済ませた。ビジネスクラスのラウンジでも食事は提供されるが、無料の物はどれもおいしくない。私は刺身定食を注文した。1250円。クレジットカードで支払うと、通知メールで8ドル引き落とされたことが表示された」と説明した。

その上で、実際に運ばれてきた料理の写真をアップし、「8ドルでこんなに食べられるのか。刺身、みそ汁、ご飯、サラダ、小鉢……。ニューヨークだとこの値段ではちょっといいハンバーガー1個すら買えない。米国人の給料は日本人の2倍以上とはいえ、これは差が大きすぎるのではないか？東京が日本で最も物価の高い都市であることを考えると、ほかの都市ではいくらで販売されるのだろうか？」と驚きを示した。 写真は微博より



そして、「トランプ氏がひどすぎると思い始めている。物価をここまで上げてしまった。今は円安で多くの米国人が日本旅行を割安だと感じている」と記した。

この投稿は大きな反響を呼び、中国のネットユーザーからは「（米国在住だけど）昼にベトナムの春巻きを3つ食べて9ドルだったわ（泣）」「こんなに安いのか。日本っておコメが高くなってるんじゃなかった？」と驚く声や、「日本のこの物価。消費しに行くのに最適だ」「あら、それならちょうど『行き時』だね」「これ見たらまた日本に行きたくなっちゃった」「私、日本旅行に行くたびに対してお金を使った感覚がない」「どうりで中国人に日本旅行自粛が呼び掛けられるわけだ」といった声が上がった。

また、中国との比較では「日本の刺し身は新鮮で安い。同じ質と量なら中国だと値段が5倍はする」「東京の物価は上海よりも安いくらいだからな。でも交通は日本の方が高い」「日本の物価は中国の主要都市と変わらない」との声がある一方、「（日本に）行ってきたばかりだけど、全然安くなかったわ」「あなた（ブロガー）が行ったその店は安い方だと思う」「この値段は日本では安い方。普通はラーメン1杯くらいしか食べられないよ」「日本の一蘭のラーメンは70元（約1500円）はするし、デパ地下のカレーとスープのセットや、奈良の海鮮焼きそばも同じくらいする。中国の物価と比べたらやっぱり倍くらい高いと思う」との意見も出た。

このほか、「物価高はトランプ氏のせいじゃないでしょ。その前からもう高かった」「米国の物価高騰は本当にバイデン氏の責任かもしれない。彼は金融緩和をやり過ぎた」「円の価値がひどく下がってるということ」「レートの問題だよ。円安がどれほどひどいか調べてみるといい」「これが失われた30年」といったコメントや、「中国人が日本の物価をものすごく気にすることに驚く。他国の物価がSNSのトレンド上位に入るとはね」と中国での関心度の高さに言及したコメントも寄せられている。（翻訳・編集/北田）