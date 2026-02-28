BTSのJIMIN（ジミン、30）が、8年連続で世界のダンス王と認められた。グローバル投票サイト「DABEME」が実施した「TOP 100 BEST MALE DANCERS 2026」で、8年連続トップとなった。また、グローバル投票アプリ「KOOKY」が実施した「Best Dancer」でも、94％の支持を得て圧倒的なトップとなった。

韓国メディアのスポーツ東亜は28日、「JIMINは13年にBTSのメインダンサーとしてデビューした。釜山（プサン）芸術高の全体トップ成績で入学の経歴をもとに、学生時代から培った堅実な基礎と多様なジャンルをこなす力が強みとされている。クラシックダンスとヒップホップを融合させたステージは、いわゆる『ジミンジャンル』と評価され、独自のカラーを築いてきた」と報じた。

過去に米ビルボードはJIMINを「現代ダンスの王様」と表現したことがある。特定のジャンルにとどまらず、曲の雰囲気に合わせてテンポを調整するパフォーマンスや、ステージごとに変わる表情演技は、公演の完成度を高める要素として評価されている。