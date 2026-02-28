お笑いコンビ、ナイツ塙宣之（47）が28日、パーソナリティーを務めるTBSラジオ「土曜ワイドラジオ TOKYO ナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜午前9時）に出演。コンビの年収をめぐるネット記事にツッコミを入れた。

この日は休暇中のアシスタント出水麻衣アナウンサーに代わり、外山惠理アナが出演。外山アナは、ナイツが出演し、毎日深夜に放送している同局通販番組「カイモノラボ」について「遅くまで起きてるといつもナイツさんに会ってるもん」と連日の放送に驚いた。

塙は同番組の話題から「この前なんかのネットで、ナイツの推定年収みたいなのを誰かが書いてたんです。『カイモノラボ』だけでも年間7000万もらってるって」とネット記事を紹介すると、相方の土屋伸之は大笑い。外山アナが「うそでしょ！？」と驚くと、塙も「めちゃくちゃ笑って」と内容に苦笑した。

土屋が「業界関係者がやってるのかな。何なんだろうね。よく『通販は（ギャラが）高い』とかって言う人いるよね」と話すと、塙は「全然。そんなわけないのに笑っちゃって。毎日出てると思ってる人がいるみたい。そういうわけじゃないからね。まとめ撮りですから。何回も流れてるだけですから」と強調。外山アナが「それで信用しちゃう人もいるからね」と語ると、塙は「ホント勘弁してもらいたいですよ」とあきれていた。