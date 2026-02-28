27日にX投稿で告白

スピードスケート女子で2018年平昌五輪の団体パシュート、マススタートを制した高木菜那さんは、ミラノ・コルティナ五輪の中継解説で大人気となった。27日には自身のXを更新。イタリアから連れ帰ってきた「余分なもの」を明かし、ファンからは様々な声が上がった。

高木さんはミラノ・コルティナ五輪のスピードスケート中継の解説で大活躍。妹・美帆を「高木選手」と呼ぶなど、リスペクトあふれる語り口で大人気となった。

日本時間23日の五輪閉幕から4日。27日に自身のXを更新し、「イタリアで余分なものを連れて帰ってきちゃったなー その名も贅肉ちゃん」とつづった。滞在中はインスタグラムでイタリア料理を楽しむ姿をたびたび投稿していた。

「んー3月入ったらダイエットしようかな でもまだ焼肉食べてないんだよなあ どーしよー」と悩む高木さんの投稿には、ファンも反応した。

Xには「どーしよーじゃない！ 焼肉食ってからダイエットするんです」「そんなもん食いながら考えればええ」「菜那ちゃんカワイイから まだまだ全然大丈夫だよ」「焼肉か贅肉かえらい難問だな」「イタリアの食事は美味しかったんやね」などのコメントが寄せられていた。また、高木さんが人気番組「ローカル路線バス乗り継ぎの旅W」のリーダーを務めていることもあり、「2月中に食べる。3月はバス旅に行く」「バスの旅で長距離を歩いてダイエットwww」といった、歩いて解消するよう勧める提案もあった。



