「もしかして古見え？」と思ったら！【niko and ...】40・50代が試したい♡「デニムコーデ」

ミドル世代にとってデニムアイテムは昔からそばにあった着慣れた存在ではある一方、トレンドの形や着こなしは少しずつ移り変わっているもの。そろそろデニムコーデを更新したいという大人世代に向けて、今回編集部は【niko and ...（ニコアンド）】の40代スタッフさんのスタイリングに注目しました。niko and ...の新世代のデニムアイテムと、他と差をつけられそうな鮮度の高いデニムコーデのポイントをお届けします。

エレガントなマキシ丈スカートはメッシュトップスと合わせて

【niko and ...】「スリットロングデニムスカート」\8,500（税込）

ペインター風のディテールが一点投入でコーデのトレンド感を高めてくれそうなデニムスカート。広がりすぎないAラインと大胆なロング丈には落ち着いた女性らしさが感じられそうで、カジュアルな素材でありながらエレガントな雰囲気も漂いそうです。スカートのデザインを引き立てるべく、まずはざっくりとした編み地が目を引くメッシュトップスと合わせてみるのがGOOD。