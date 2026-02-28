逆転金を支えた激励アイテムを生披露

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）のフリー大逆転の裏側にあったエピソードが、再びファンの胸を打っている。26日、2人は日本テレビ系「news zero」に生出演。ショートプログラムのミスで失意の木原を立ち直らせた“アイテム”を生披露した。SNSには「涙腺崩壊」などの声が上がった。

生出演した2人が取り出したのは、1枚のジップロック。いつも三浦が貼るタイプのお灸を入れているもの。そこには三浦の直筆メッセージが記されていた。

「今までやってきたことを信じて！ 私たちならできる！！」

ショートプログラム（SP）で得意のリフトでミスが出て、涙が止まらなかった木原に向けた激励の言葉だった。三浦は「ショートが終わった後は、（木原が）ずっと泣いていたので、元気を出してほしいなと思って。自分たちがやってきたことは嘘ではないと団体戦で証明できたので。フリープログラムの直前に書かせていただきました」と当時を振り返った。

帰国後の会見で紹介していたジップロック。逆転金メダルの裏側にあった1枚を番組で生披露すると、SNSには再び感動がよみがえった。

「書いたりくちゃんも健気だし、ちゃんと持っていてくれる龍一くんが大切にしている気持ちもいいね。最高のペア」

「リンクの外でもこのペアの振る舞いが好き」

「これは木原さんでなくても泣くわ」

「涙腺崩壊案件。例のジップロックを見せる龍一くん」

「ジップロック見せてくれるとは…アツい、非常にアツい」

りくりゅうペアは、ミラノ・コルティナ五輪のSPのリフトでミスがあり5位と出遅れたものの、フリーでは世界新記録となる158.13点をマーク。フィギュアスケート・ペアで日本史上初の金メダルに逆転で輝いた。



（THE ANSWER編集部）