WBCはDH専念の大谷翔平（31=ドジャース）。

投手としては帰国前のキャンプ中に2回、ライブBPに登板。速球は159キロをマークするなど、2度メスを入れた右肘はまったく問題ない。今季は開幕から先発ローテーションに入る見込みとはいえ、侍ジャパンに参加中の投手としての調整には限界がある。ブルペン投球やライブBPに限られるからだ。

「WBCが終わってドジャースに合流後、エンゼルスとのオープン戦（3月22〜24日）に一度、先発して開幕を迎えるのがドジャースの青写真ですが……」と、特派員のひとりがこう続ける。

「ただ、開幕まで、対外試合の経験はエンゼルス戦の1試合だけですからね。首脳陣はいくらなんでも少な過ぎると判断しています。他球団相手に何度も投げないと、投手として仕上がらないと。なので大谷は開幕後、先発ローテには入りますけど、最初のうちは調整登板に毛が生えた程度の投球になるでしょう。肘の状態は心配ないだけに、先発して1イニングを何試合か続けた昨年の復帰登板ほどゆっくりではないにせよ、慎重を期してペースを上げていくことになる。4月下旬でもおそらく70球程度ではないか。先発としてフル回転するのは5月に入ってからになるでしょう」

昨年は投手として6月に復帰、リハビリも兼ねたシーズンだった。投げて打ってフルに二刀流をこなせるのは3年ぶりだが、それでも開幕から投打ともにフルスロットルでエンジンを吹かすわけにはいかない。ワールドシリーズ3連覇がかかったチームだけに、最後のポストシーズンで最高のパフォーマンスを発揮しなければならないことを考えたら、投手としてフル回転する時期が多少、ズレ込むのも仕方ないか。

