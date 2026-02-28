ファン、メディアはもちろん、選手、首脳陣、スタッフ…バンテリンドームナゴヤにいたほとんどが釘づけになった。

27日、侍ジャパンの大谷翔平（ドジャース）が中日との練習試合前、普段は滅多にやらないフリー打撃を披露。4階席に強烈なアーチを叩きこむなど、計28スイング中11発のサク越えを放ち、規格外のパワーを見せつけた。

チーム合流初日は「時差ボケがちょっとあり、頭が少しボーっとする」と話していたが、そんなことはお構いなし。今年から外野にホームランウイングが設置され、左中間、右中間が狭くなったものの、打球は軽々と外野フェンスを越えた。

今回のWBCではDHとして打者に専念する。試合に出場できるのは、大会規定により3月2日の強化試合（オリックス=京セラドーム大阪）から。現時点では1番・近藤に続く2番での起用が有力視されている。身長はチームトップの191センチ。管理栄養士のサポートを受け、体重95キロの鍛え抜かれたカラダ作りも並行しながら、本番に向けて着々と準備を進めているようだ。

そんな大谷はカラダの大きさに反して、アタマのサイズはチーム最小レベルだという。代表関係者がこう言う。

「顔が小さい大谷は、ヘルメットのサイズもめちゃくちゃ小さくて、『7と4分の1インチ』（約57.7センチ）しかない。いわゆるSサイズです。成長過程にある中学生や高校生が被るレベルです。ちなみに鈴木誠也（カブス）は7と4分の3（約61.5センチ）。これがだいたい平均サイズといわれていますから、いかに小さいかがわかります」

パワー、カラダの大きさが規格外な大谷は、アタマの小ささも規格外だった。

◇ ◇ ◇

そんな大谷に前回大会で「タメ口」を使っていたのがオリックス宮城大弥（24）だ。7歳上のスーパースターと、なぜそのような関係になったのか。宮城本人に直撃インタビューすると、「事故」だったとのことだが、どうやら正確な年齢差を把握していなかったことまで発覚した。いったい何があったのか。

