第21週「カク、ノ、ヒト。」#105

リテラリーアシスタントとしてヘブン（トミー・バストウ）の執筆活動を手助けするトキ（高石あかり）。ヘブンが学校に行っている間に、ネタ探しに奔走する。学校ではヘブンが授業の帰りに、ロバート（ジョー・トレメイン）から日本人の妻ラン（蓮佛美沙子）を紹介される。

【朝ドラ「ばけばけ」ウラの見所】高石あかりの“ハイテンション”は名演技、いや怪演か？

英語ができるランの存在に触発されたのか、ヘブンはトキに英語の勉強を再開しないか提案する。ある日、トキとヘブンはロバートとランの自宅に招かれる。

【本日のツボ】

「みてられん あしがすくんで」

新聞を読んで面白そうな話をヘブンに伝え、時には取材まで。おトキ、ヘブンのリテラシーアシスタントとして、お役に立っているようです。

その姿を見て、丈（杉田雷麟）が「まるで兄貴の代わりだな」と少し複雑な表情でした。あれは兄（吉沢亮）の仕事なのにということなのか、あるいは松江にいる兄のことを思って憂いているのか。松江で血を吐いて以降の錦織さん情報がまったく出てこないので、丈の表情にいろいろと考えてしまいました。

表情といえば、同僚・ロバート（ジョー・トレメイン）に、妻・ラン（蓮佛美沙子）を紹介されたヘブン。流暢な英語で話すランがロバートと仲良く会話する様子を見て、なんともいえない表情をしていました。2人に触発されて、おトキに、「エイゴ ナラウ マタ シマセンカ？」などと言っていましたし…。

たしかに、リテラリーアシスタントであれば、細かいニュアンスを伝えることも必要になるでしょうから、英語は必須かもしれませんが…。

リテラリーアシスタント。この聞きなれない言葉が、司之介の耳にかかると「みてられん あしがすくんで」になってしまいます。

「掘った芋いじるな（What time is it now?）」とか「斎藤寝具店（sightseeing ten days）」と同じようなものでしょうか。これを思いついた時、脚本のふじきみつ彦氏はほくそ笑んだことでしょう。

イライザからの手紙に“ピキる”おトキ

ヘブンの元同僚・イライザ（シャーロット・ケイト・フォックス）からの手紙には、「日本滞在記」がまた重版したということと、仕事の依頼がたくさんきていること、今なら売れっ子作家になれるわよ、とアメリカへの帰国を促すような内容が書かれていました。

ところが、司之介に内容を訊かれたヘブン。「ニホンタイザイキ、ニンキデス。スゴイスゴイ、ニンキデス」とだけ言い、アメリカ帰国のことは打ち明けませんでした。

一方のおトキはといえば、イライザからの手紙ということで、なにやらピキッとなっていたような…。

熊本・第五高等中学校の存続が決まり、ロバートと喜ぶ合うヘブン。祝杯をあげようと、おトキとともに家に招かれます。

洋館で西洋風の暮らしをするロバート夫妻。食事をしながら、英語で会話する3人とひとり蚊帳の外のおトキ。そんなおトキを気遣い、英語が話せるのかと訊かれたランが、「な〜んとなくよ、な〜んとなく」と言ったのはおトキへの優しさです。

いいひとそうですが、おトキのほうはというと、少しコンプレックスを刺激されてしまった感も…。今のところ、おトキが喋れるのは「センキョー（サンキュー）」くらいですが、ヘブン先生の個人レッスンで上達するのでしょうか。

なにやら、睡魔に襲われたおトキ。「今頃、おイセさんの呪いがきたんでしょうか」などと言っていましたが、これはもしかして、もしかすると…。