田原俊彦（65）が若々しさの秘訣について、「エロですね。これがなくなるとダメでしょう」と2月26日に記者会見した際に持論を展開し、話題である。2月28日が誕生日の田原は「前期高齢者です。優しくしてね」と笑わせつつ、6月に82曲目となるシングル曲をリリースし、7月から全国18カ所をまわるツアーを展開と意気軒高で、1月には30代の女性とのデートを報じられた。

田原俊彦「姉妹は塾なし」…苦しい家計を母が支えて山梨県立甲府工業高校土木科を無事卒業

「いろんな方と食事するし、ちょいちょい撮られるんですが、あれは次女だったような気がします。今後はそれでごまかそうと思います」とし、逢瀬も楽しんでいるようだ。

もっとも、田原を長く取材する芸能ライターはこう言う。

「真っ赤なポルシェの助手席に女性を乗せ、ディナーやお茶をして送り届けるというのが、少し前までのトシちゃんのパターンでした。女性をやさしくエスコートし、冗談を言って笑わせる。デートなのでしょうけど、お相手はファンクラブの会員女性たちかも知れませんね。営業というほどでないにせよ、ファンサービス、応援へのお礼との意味合いだと思います」

1980年代、旧ジャニーズ事務所の筆頭格で、今は亡き中山美穂さんらと噂になったものだが……。

「94年にジャニーズを退所した頃は合コンなどで高飛車な態度もあったようですけど、『ビッグ発言』もあって一時期、芸能界から干され、六本木の高級クラブ経営に加わるといった経験もして、スポンサーを大切にすることを学んだみたいですよ。自虐ギャグで場を和ませたり、女性の扱いは歴代ジャニーズOBの中でもダントツという関係者もいました」

■応援してくれる女性ファンと、初孫にも恵まれて

1980年にシングル「哀愁でいと」でデビューしてもうすぐ半世紀、田原は元モデルの妻とのあいだに娘が２人いて、円満のようだ。さらに長女のタレント田原可南子(32)は2024年に俳優の高良健吾との結婚を発表し、25年3月に第1子が誕生した。おじいちゃんとなった田原は初孫について「3回くらい会ったけどなんか不思議で、触るのが怖い。我が子じゃないしね。自分の子どもが赤ちゃんをあやしているから変な感じもして、まだ慣れてない」としつつ、「イイ感じです。3月で1歳になるから、歩き出すよね」と笑ったそうだ。

ファンの女性たちに孫もいて、幸せであることが最大の原動力なのだろう。

◇ ◇ ◇

