「大和証券 Mリーグ2025-26」2月27日の第2試合で、赤坂ドリブンズ・渡辺太（最高位戦）が、緻密な計算と強靭な踏み込みで、窮地を最高の結果へと変えてみせた。

【映像】渡辺太、強気のリーチが生んだハイテイ＆裏ドラ2枚の跳満シーン

場面は東2局。渡辺は2万3000点持ちの同点2着目でこの局を迎えた。配牌には1・2・5・6・7・8・9筒とピンズが並び、一気通貫も視野に入る好形だ。6巡目にドラの2筒が対子になると、渡辺は1筒を切り飛ばし、平和・ドラ2を本線に据えた高打点ルートを選択した。

しかし、先に牙を剥いたのはKONAMI麻雀格闘倶楽部・佐々木寿人（連盟）だった。7巡目、佐々木は2・5筒待ちで先制リーチを敢行。この時点で山には5筒が1枚残っていたが、その1枚をすぐに渡辺が吸収したことで佐々木の待ちは純カラとなる。一方、渡辺は13巡目にペン7筒という、一見すると苦しい待ちでテンパイを入れたが、ここで迷わずリーチを宣言。真っ向勝負を挑んだ。

手に汗握るめくり合いは、最終盤に劇的なドラマを生む。佐々木が一万を暗カンしたことでツモ順がずれ、ハイテイが渡辺に回ってきたのだ。そして、この千載一遇のハイテイ牌が、なんとアガリ牌の7筒。さらに裏ドラ表示牌が1筒となり、もともとドラだった2筒がカン裏ドラとして乗るという、これ以上ない幸運も引き寄せた。

結果、リーチ・ツモ・ハイテイ・ドラ2・裏ドラ2の跳満、1万2000点のアガリ。鮮やかな逆転劇に、視聴者からは「うおー！すげー！！」「ないすー」と歓喜の声が上がり、「このリーチ流石ですわ」「愚形つよｗ」と、渡辺の勝負勘を絶賛するコメントが相次いだ。ネット麻雀で培った“ドクター雀士”の冷静なメスが、鮮やかに切り裂いた瞬間だった。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

